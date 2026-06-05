Παναγιώτης Στάθης για την θητεία γυναικών: «Δεν είναι μεικτά τα στρατόπεδα - Μην χαίρεστε παιδιά»

Με επίκεντρο τις πρόσφατες εικόνες από το κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία, η πρωινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» αφιέρωσε την Παρασκευή χρόνο στην παρουσίαση των νέων εθελοντριών των Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συζήτησης, το παρουσιαστικό δίδυμο προχώρησε σε ενημερωτικά αλλά και χιουμοριστικά σχόλια.

Εισάγοντας το κοινό στα νέα δεδομένα, ο Παναγιώτης Στάθης έσπευσε να διευκρινίσει το θεσμικό πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, αναφέροντας: «Για πρώτη φορά μπαίνουν γυναίκες στο στράτευμα, γιατί εδώ μιλάμε για εθελοντική συμμετοχή με κάποια μοριοδότηση που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Παρακολουθώντας τα πλάνα με τις νεοσύλλεκτες, ο Στέφανος Σίσκος δεν έκρυψε την έκπληξή του μπροστά στη νέα πραγματικότητα των ελληνικών στρατοπέδων, τονίζοντας: «Μου φαίνονται άγνωστες οι εικόνες. Τις βλέπω και δεν μπορώ να τις συνηθίσω ακόμα». Σε εκείνο ακριβώς το σημείο, ο συνεργάτης του παρενέβη με σκωπτική διάθεση, πετώντας την ατάκα: «Μη χαίρεσαι, δεν είναι μεικτά τα στρατόπεδα».

Η χαλαρή στιχομυθία συνεχίστηκε στον ίδιο τόνο, με τον Στέφανο Σίσκο να αποκρίνεται γελώντας: «Γιατί θα ξαναπήγαινα φαντάρος;». Το κλείσιμο του συγκεκριμένου θέματος ανέλαβε ο Παναγιώτης λέγοντας: «Μη χαίρεσαι! Επειδή διάφοροι το ακούνε, μη χαίρεστε παιδιά».