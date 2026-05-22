Με μια άκρως αιχμηρή τοποθέτηση, ο Νίκος Πλακιάς έβαλε «φωτιά» στα κοινωνικά δίκτυα, σχολιάζοντας τα όσα διαδραματίστηκαν κατά την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για Δημοκρατία», στη Θεσσαλονίκη.

Ενώ τα φώτα της δημοσιότητας και τα σχόλια στα social media επικεντρώθηκαν σε ενδυματολογικές επιλογές και στον αριθμό των παρευρισκόμενων, ο κ. Πλακιάς ξεκαθάρισε πως η δική του πυξίδα παραμένει σταθερά μία και αδιαπραγμάτευτη: η τραγωδία των Τεμπών.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ο Πλακιάς δεν μάσησε τα λόγια του, εστιάζοντας σε δύο σημεία που, κατά τον ίδιο, αφήνουν σοβαρές σκιές γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Όπως επισήμανε, διαπίστωσε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο επίσημο κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματος και σε όσα ακούστηκαν από το βήμα, ειδικά όσον αφορά την αναφορά στα Τέμπη και τον νευραλγικό τομέα των δημόσιων μεταφορών.

Ίσως το πιο σκληρό σημείο της κριτικής του ήταν η πλήρης απουσία των υπόλοιπων οικογενειών των θυμάτων. Είναι χαρακτηριστικό πως στην εκδήλωση, η οποία μάλιστα έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη -μια πόλη που θρηνεί 28 από τις χαμένες ψυχές- δεν έδωσε το «παρών» κανένας συγγενής.

Η ανάρτησή του:

Από την χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της @mkaristianou ή το T-shirt του @AvgerinosMoscow ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν .… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) May 22, 2026