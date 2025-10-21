«Παρά πέντε»: Η αλήθεια για το επετειακό επεισόδιο και η μεγάλη ανατροπή με το κοινό

Ξεκινά η προετοιμασία για το επετειακό επεισόδιο του «Παρά πέντε». Δεν θα είναι ακριβώς το 50ο επεισόδιο όπως έχει προαναγγείλει ο Γιώργος Καπουτζίδης αλλά ένα event show το οποίο θα έχει και στοιχεία μυθοπλασίας αλλά και διάδραση με το τηλεοπτικό κοινό.

Στις 11 και στις 18 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες εγγραφές για το επετειακό επεισόδιο. Αυτό θα περιλαμβάνει σκετσάκια με τους ήρωες όπως τους φαντάζεται ο Γιώργος Καπουτζίδης στο σήμερα αλλά και προσωπικές συνεντεύξεις με τους συντελεστές της σειράς.

Στη συνέχεια σε ειδικά διαμορφωμένο πλατό, οι βασικοί συντελεστές της σειράς θα συναντηθούν παρουσία κοινού προκειμένου να συζητήσουν για την κωμωδία

φαινόμενο που σάρωσε στις τηλεθεάσεις και αποτέλεσε σημείο αναφοράς της ποπ κουλτούρας της πρώτης δεκαετίας της νέας χιλιετίας.

Επίσης θα μοιραστούν αναμνήσεις αλλά θα κάνουν και αποκαλύψεις για τα παρασκήνια και όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες. Το επετειακό επεισόδιο θα προβληθεί μέσα στις γιορτές και ίσως αποτελέσει ένα από τα βασικά εορταστικά προγράμματα του Mega για το τέλος του 2025.

Ακόμη και σήμερα η σειρά σημειώνει υψηλές τηλεθεάσεις στις επαναλήψεις της.

Το τελευταίο επεισόδιο του «Πάρα πέντε» είχε προβληθεί στις 18 Ιουνίου του 2007 με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται σε 66% που αντιστοιχούσε σε 2.931.000 τηλεθεατές.