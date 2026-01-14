Το «παζλ» της νέας εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου: Τα πρόσωπα που «κλειδώνουν»

Μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για την τηλεοπτική επαναφορά της Κατερίνας Καραβάτου στη συχνότητα του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η παρουσιάστρια για πολλούς λόγους (μεταξύ των οποίων και ανταγωνισμού αλλά και να μην υπάρξουν χαρακτηρισμοί τύπου «η αντικαταστάτρια της Ελένης Τσολάκη») επιθυμεί να επιστρέψει με νέα εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Αντίθετα η πλειοψηφία των στελεχών του καναλιού προκρίνει το σενάριο της πρωινής ζώνης καθώς αυτή είναι περισσότερο προσοδοφόρα οικονομικά. Επίσης στη μεσημεριανή ζώνη το ποσοστό τηλεθέασης έχει σταθεροποιηθεί σε διψήφιο ποσοστό τηλεθέασης με την προβολή της Ελληνικών ταινιών αντίθετα οι πρώτες επαναλήψεις ελληνικών σειρών το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη θέση της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη έφεραν χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Διαβάστε επίσης: Όλα ανοιχτά με το συμβόλαιο του Γιώργου Λιάγκα: Το τέλος σαν σενάριο και η πιθανή μετακίνηση

Πάντως το νέο πλατό έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται στα Στούντιο Κάππα στα Σπάτα και δεν θα θυμίζει σε τίποτα το πλατό του «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Όσον αφορά στην ομάδα των συνεργατών «κλειδώνει» η παρουσία στο πάνελ της Αφροδίτης Γραμμέλη, του Νίκου Μισίρη αλλά και της Μαρίας Αντώνα της ομάδας δηλαδή που απάρτιζε μαζί με τον Αλέξη Μίχα το «Καλοκαίρι Παρέα» πριν ο τελευταίος ενταχθεί στο «Weekend Live» του ΣΚΑΪ.

Η λέξη «Παρέα» θα είναι στον τίτλο της νέας εκπομπής σε κάθε περίπτωση. Μετά τα ραντεβού με την Κατερίνα Καραβάτου που θα οριστικοποιηθούν βασικά ζητήματα όπως ο τίτλος, η ζώνη και η βασική ομάδα των συνεργατών θα ξεκινήσουν μεμονωμένες επαφές των στελεχών του ΑΝΤ1 και με τα υπόλοιπα μέλη της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη που ολοκληρώθηκε.

Δεν είναι βέβαιο πως θα προταθεί σε όλους συνέχεια στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου καθώς σε κάποιους θα προταθούν θέσεις εργασίας σε άλλες παραγωγές του ΑΝΤ1. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν θα είναι στη νέα εκπομπή ο Πέτρος Κωστόπουλος αλλά και ο Λευτέρης Κουμαντάκης. Όσον αφορά στο θέμα της αρχισυνταξίας και αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στην εβδομάδα.

Τα ονόματα που ακούγονται είναι της Δέσποινας Γρηγοροπούλου η οποία είχε την αρχισυνταξία στο «Καλοκαίρι Παρέα» όμως τώρα επιμελείται τη νέα εκπομπή του Σπύρου Σούλη αλλά και της Ευφημίας Δήμου που ήταν η τελευταία αρχισυντάκτρια στην εκπομπή της Τσολάκη, καθαρή επιλογή του ΑΝΤ1.

Δεν αποκλείεται ωστόσο να στηθεί ένα σχήμα στην επιμέλεια της εκπομπής που θα περιλαμβάνει και τις δύο έμπειρες δημοσιογράφους. Στόχος είναι η νέα εκπομπή να βγει στον «αέρα» το συντομότερο δυνατό ίσως και την τελευταία μέρα του μήνα, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.