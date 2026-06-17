Πέμη Ζούνη: «Οι ερωτικές σκηνές με τον Παπακαλιάτη είχαν μια ένταση, στα όρια της διάσεισης»

Πολύ πριν το Maestro, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ήταν η σειρά «Κλείσε τα Μάτια» με πρωταγωνίστρια την Πέμη Ζούνη και τους δυο τους να ζουν στην οθόνη έναν απαγορευμένο έρωτα.

Η Πέμη Ζούνη ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του vidcast των Rainbow Mermaids και μίλησε με μεγάλη χιούμορ για τις ερωτικές σκηνές που καλούνταν να γυρίσουν οι δυο τους, λέγοντας:

Διαβάστε επίσης - Η Dara στο Reader: «Η Eurovision είναι σαν τους Ολυμπιακούς - Όταν έχεις όραμα, το μυαλό δεν μπορεί να σβήσει»

«Οι ερωτικές σκηνές με τον Παπακαλιάτη είχαν μια ένταση, ήταν στα πρόθυρα της διάσεισης. Ήταν δύσκολες αυτές οι σκηνές», είπε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει αμηχανία στα γυρίσματα τέτοιων σκηνών, η Πέμη Ζούνη εξήγησε:

«Ή τον πας κάποιον και κάνεις τον ρόλο ή αν δεν κολλάει, από νωρίς πρέπει να φεύγεις. Δεν το δοκιμάζεις και μετά λες "γεια".

Εγώ τουλάχιστον στην πρόταση πάνω, βλέπω γιατί δεν θα βγει καλό αν δεν υπάρχει στοιχειωδώς η άνεση της επαφής και μία ασφάλεια, από παντού».

«Αλλά τότε υπήρχε χρόνος να προσέξει κανείς, να κάνει πρόβες, να δοκιμάσει, τώρα έχει εκλείψει αυτό», πρόσθεσε η ίδια.

Πέμη Ζούνη: «Μου λέει ο γιος μου συνομήλικες είστε, εσύ γιατί είσαι έτσι;»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Πέμη Ζούνη περιέγραψε και μια συνάντηση που είχε με μια θαυμάστρια τα χρόνια της Α' προβολής της σειράς, η οποία της έχει μείνει αξέχαστη εξαιτίας της επικής ατάκας που της είχε πει εκείνη η γυναίκα.

«Έκανε μεγάλη επιτυχία, έρχονταν πολλές γυναίκες και μου έλεγαν διάφορα πράγματα. Τα πάω καλά με τις γυναίκες θεατές, πολύ καλά.

Και έρχεται μια θαυμάστρια και μου λέει "Ε, κυρία Ζούνη, τώρα. Εμφανίζεστε με τα μαγιό και αυτά. Έρχεται ο γιος μου και μου λέει "Ρε μάνα συνομήλικες είστε. Εσύ γιατί είσαι έτσι;". Ήταν πολύ γλυκό, αλλά κλεβόταν η ηλικία», περιέγραψε η Πέμη Ζούνη.