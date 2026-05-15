Κλέλια Ανδριολάτου - Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Το στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του Maestro

Τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του Maestro συνεχίζονται και σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της σειράς στο Instagram βλέπουμε την Κλέλια Ανδριολάτου και τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη πάνω σε σκάφος.

Η μεν Κλέλια Ανδριολάτου φοράει ένα πράσινο μαγιό και γυαλιά ηλίου, ο δε Χριστόφορος Παπακαλιάτης ένα ανοιχτόχρωμο μαγιό και ένα λευκό T-Shirt.

Αυτό που ενδιαφέρει σίγουρα και θα χαροποιήσει τους φαν της σειράς είναι η λεζάντα, η οποία αναφέρει «σχεδόν έτοιμοι».

Μην ξεχνάμε ότι αρχικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε αποφασίσει το Maestro να ολοκληρωθεί στους τρεις κύκλους, αλλά τόσο το καστ της σειράς και ο κόσμος από τη μία όσο και το Mega και το Netflix από την άλλη ήθελαν το Maestro να συνεχίσει και τελικά τους έγινε το χατίρι.

Ο 4ος κύκλος του Maestro αναμένεται να κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο Netflix μέσα στο ερχόμενο φθινόπωρο.