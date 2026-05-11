«Πες μου ημερομηνία να ραφτώ» - Η απάντηση μπηχτή της Ρίας Ελληνίδου σε σχόλιο του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Τις χαρούμενες στιγμές από τον γάμο της αδελφή της που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, μοιράστηκε με τους followers της η Ρία Ελληνίδου.

«Σήμερα γάμος γίνεται, να ζήσεις αδερφούλα μου» έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram η τραγουδίστρια, ανεβάζοντας και φωτογραφίες με τη νύφη.

Ωστόσο, την προσοχή έκλεψε ο διάλογος της Ρίας Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, στα σχόλια της συγκεκριμένης δημοσίευσης.



«Άντε σιγά-σιγά» έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βάζοντας και τρεις κόκκινες καρδούλες, με τη Ρία Ελληνίδου να απαντά «πες μου ημερομηνία να ραφτώ».

Ο διάλογος συνεχίστηκε, καθώς ο Αλέξανδρου έγραψε «αφού την ξες και είναι σχεδόν όλα έτοιμα», με την τραγουδίστρια να απαντά «ετοιμάζομαι...».

Μάλιστα σε βίντεο που ανέβηκε σε story, η γιαγιά της Ρίας Ελληνίδου της είπε «τώρα θα περιμένω εσένα να παντρευτείς», με την τραγουδίστρια να απαντά «θα περιμένεις για πολύ ακόμα, δεν παίζει». «Δεν ξέρω, την τρέλα που έχεις μπορεί να μας έρθεις και παντρεμένη», πρόσθεσε η γιαγιά της Ρίας Ελληνίδου.