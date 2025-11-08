Πέτρος Κωστόπουλος: «Που...ς παντού» - Η λέξη που είπε στον αέρα και «πάγωσε» την Τσολάκη

«Πάγωσε» η Ελένη Τσολάκη με μια λέξη που είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος σήμερα Σάββατο (8/11) στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Την ώρα που η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της σχολίαζαν τις δηλώσεις του Στράτου Τζώρτζογλου, ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε την ακόλουθη φράση που έκανε την παρουσιάστρια να τα χάσει.

«Όποιος κάνει μια δουλειά δηλαδή εκπορνεύεται; Και είπε για όλα τα επαγγέλματα. Το εκπόρνευση είναι… Μάλλον του έφυγε η έκφραση, δεν μπορεί! Εκπόρνευση σημαίνει "πουτ**ες παντού"», είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Η Ελένη Τσολάκη, αφού τον κοίταξε «παγωμένη» για μερικά δευτερόλεπτα, σχολίασε με τη σειρά της: «Ο Χριστός και η Παναγία πρωί πρωί».