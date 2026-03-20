Ποιο είναι το νέο καινοτόμο πρότζεκτ «A Talks» του Alpha με παρουσιαστές στο φάσμα του αυτισμού

Ένα διαφορετικό και σε κάθε περίπτωση καινοτόμο τηλεοπτικό προϊόν έρχεται στη συχνότητα του Alpha την τηλεοπτική σεζόν ’26 - ’27. Πρόκειται για το «The A Talks» γνωστό στη Γαλλία όπου λανσαρίστηκε για πρώτη φορά ως «Les Rencontres du Papotin». Η πολύ δημοφιλής και πρωτότυπη εκπομπή συνεντεύξεων προβάλλεται στο γαλλικό κανάλι France 2.

Το concept της εκπομπής έχει ως εξής: Διάσημες προσωπικότητες όπως ηθοποιοί, τραγουδιστές, αθλητές αλλά και πολιτικοί (Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν καλεσμένος στη γαλλική εκδοχή) έρχονται αντιμέτωποι με μια ομάδα 30 δημοσιογράφων.

Αυτοί ωστόσο έχουν την εξής ιδιαιτερότητα: Είναι άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

Οι ερωτήσεις στις συνεντεύξεις είναι αυθόρμητες, απρόβλεπτες, χωρίς φίλτρα, ταμπού ή προσχεδιασμένες απαντήσεις. Αυτό οδηγεί σε στιγμές συγκίνησης, γέλιου και βαθιάς

ειλικρίνειας, καθώς οι καλεσμένοι έρχονται αντιμέτωποι με μια διαφορετικού τύπου συνέντευξη. Η εκπομπή δημιουργήθηκε από τους Olivier Nakache και Eric Toledano και βασίζεται σε έντυπη έκδοση που κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 1990.

Η εκπομπή έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία στη Γαλλία, σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης και το format έχει πουληθεί σε πολλές άλλες χώρες όπως στο ΒΒC που το λάνσαρε με τον τίτλο «The Assembly» ή στην Ισπανία που προβλήθηκε ως «100% Únicos».

Είναι μια εκπομπή που εστιάζει στην ένταξη (inclusion), παρουσιάζοντας μια διαφορετική οπτική γωνία μέσα από την αμεσότητα των ερωτήσεων των ανθρώπων με αυτισμό.

Στη Γαλλία η εκπομπή προβάλλεται με μηνιαία συχνότητα. Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας εμφανίστηκε στην εκπομπή στις 7 Ιανουαρίου του 2023 και το στιγμιότυπο που ξεχώρισε ήταν ένα σχόλιο για την πρώτη κυρία με έναν συνεντευκτή να του διαβάζει το σημείωμα: «Ο Πρόεδρος πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα και να μην παντρεύεται τη δασκάλα του».

Ο Μακρόν γελώντας απάντησε: «Δεν ήταν ακριβώς δασκάλα μου, ήταν η δασκάλα του θεατρικού ομίλου. Δεν είναι το ίδιο», προσθέτοντας πως «όταν είσαι ερωτευμένος, δεν επιλέγεις».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader η σχετική προετοιμασία στον Alpha έχει ήδη ξεκινήσει και η λίστα των επιθυμητών καλεσμένων είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη:

Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, η Άννα Βίσση, ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.