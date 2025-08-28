Ποιοι θα βρίσκονται στο πλευρό του Πάτρα στο OPEN - O ρόλος της Μαρίας Αντωνά

Η νέα καθημερινή ψυχαγωγική μεσημεριανή εκπομπή απομένει να βγει στον «αέρα» για να ολοκληρωθεί η βασική δομή του ημερήσιου προγράμματος του Open. Βασικός παρουσιαστής θα είναι ο Θανάσης Πάτρας και αρχισυντάκτης ο Κωνσταντίνος Φωλιάς. Ο αρχικός σχεδιασμός για μια εκπομπή σχολιαστικού χαρακτήρα δεν προχωρά και τώρα στήνεται μια πολυσυλλεκτική ψυχαγωγική εκπομπή. Το σχήμα των συνεργατών θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Πάντως με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό στο πλευρό του Θανάση Πάτρα θα βρίσκονται η Μαρία Αντωνά που ολοκληρώνει τη συνεργασία της με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1 στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Κρικοριάν και στην ενότητα του τηλεοπτικού ρεπορτάζ η Ναταλία Ανδρικοπούλου.

Εάν υπάρξει τελικά και τρίτη θέση στο πάνελ επικρατέστερη για αυτή είναι η Μαρία Φραγκάκη. Η εκπομπή θα έχει μικρότερη διάρκεια από δύο ώρες ξεκινώντας στις 13.45 και ρίχνοντας σήμα τέλους περίπου στις 15.30. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν εντατικές συσκέψεις προκειμένου να προχωρήσει το στήσιμο του νέου καθημερινού ψυχαγωγικού μαγκαζίνο.