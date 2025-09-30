Porto Leone: Η Αλεξάνδρα ορκίζεται να καταστρέψει την οικογένεια Βούλγαρη - Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο

Η νέα δραματική σειρά του Αlpha, Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια, η οποία έχει κερδίσει από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει την ερχόμενη Δευτέρα (6/10) στις 22.30 με νέο επεισόδιο και τις εξελίξεις να είναι καθηλωτικές.

Η Αλεξάνδρα ακούει κερωμένη την Γαλήνη να λέει στον Γρηγόρη ότι δε θα τον αφήσει να καταστρέψει τη ζωή του για τον γιο ενός νταβατζή. Κάτι σπάει μέσα της με αυτή την ομολογία και ορκίζεται πως δεν θα σταματήσει μέχρι να καταστρέψει την οικογένεια Βούλγαρη.

Το νέο της σύλληψης του υπόπτου κυκλοφορεί παντού, με τον Γιάμαρη να δέχεται και επισήμως συγχαρητήρια για την επιτυχία του - αν και υποπτεύεται πως η ιστορία δεν έχει τελειώσει.

Ο Βούλγαρης μαθαίνει για το τηλεγράφημα και αποφασίζει να δώσει ένα μάθημα στη Λένα, έτσι ώστε να αφήσει τον γιο της στο παρελθόν μια για πάντα.

Ο Καπετανάκος δίνει ένα όπλο στον Ανδρέα ζητώντας του να σκοτώσει τον ύποπτο που έχουν συλλάβει, ενώ η Αλεξάνδρα επισκέπτεται την Άντζελα κάνοντας της μία διαφορετική πρόταση για συνεργασία…

Πρωταγωνιστούν οι: Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Σταύρος Σβήγγος (Χρόνης Θαλασσίτης), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος).

Στο ρόλου του καπετάν-Μανώλη ο Μιχάλης Αεράκης.

Συμμετέχουν οι: Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ).

Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22.30 στον Alpha.