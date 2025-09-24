Porto Leone: Η βόλτα στην Τρούμπα, που καθήλωσε σαν παλιό σινεμά

Ένας από τους στόχους της νέας σειράς του Alpha, Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, είναι να μεταφέρει κάτι από τις κλασικές ελληνικές ταινίες που αγαπήσαμε στη σημερινή τηλεόραση. Να θυμίσει παλιό σινεμά, χωρίς να αντιγράψει, συνδυάζοντας τη νοσταλγική αισθητική με σύγχρονη οπτική και τεχνική αρτιότητα. Κρίνοντας από το διπλό επεισόδιο της πρεμιέρας, ο στόχος σε μεγάλο βαθμό επετεύχθη, καθώς η σειρά έφερε στο τηλεοπτικό σήμερα κάτι από τη μαγεία του χθες.

Το Porto Leone ταξίδεψε το κοινό σε έναν κόσμο γεμάτο πάθη και αντιθέσεις. Κατάφερε να ζωντανέψει ξανά τον Πειραιά της περιόδου ‘64-’65, όταν η ακμάζουσα αστική τάξη του “μη μας ακούσει η γειτονιά” συναντούσε την ελευθεριότητα και τη σαγήνη της Τρούμπας, όπου τα πάθη κυλούσαν ανεξέλεγκτα και τα μαχαίρια έβγαιναν αβίαστα.

Αύρα νοσταλγίας και σύγχρονη κινηματογραφική οπτική

Αυτή ακριβώς η αντίθεση της «μέρας» με τη «νύχτα» έγινε αισθητή από τα πρώτα κιόλας επεισόδια. Από τη σκηνή με τους γιους ισχυρών οικογενειών, που μαχαιρώνονταν στο προαύλιο της Εκκλησίας, όπου οι πιστοί με τα καλά τους γιόρταζαν την Ανάσταση, μέχρι τον Επιτάφιο που περνούσε μπροστά από τα καμπαρέ, ενώ οι σεξεργάτριες της εποχής -που αρνούνταν να δουλέψουν τη Μεγάλη Εβδομάδα- έκαναν το Σταυρό τους.

Η νέα σειρά πράγματι θύμισε παλιό, καλό ελληνικό κινηματογράφο, αλλά δεν τον αντέγραψε. Δανείστηκε στοιχεία από την αισθητική και τη μυθοπλασία του και τα προσάρμοσε στα δεδομένα και τις δυνατότητες της σύγχρονης τηλεοπτικής αφήγησης, προσθέτοντας τους δυναμική και ρεαλισμό.

Νοσταλγική και παράλληλα κινηματογραφική με σύγχρονους όρους -ώστε να κρατά το ενδιαφέρον μακριά από το κινητό, ξετύλιξε ιστορίες από παλιές ταινίες που αγαπήσαμε, με μαχαιροβγάλτες, μπράβους της νύχτας, διεφθαρμένους αστυνομικούς, εκδικητικά πάθη και ανελέητους έρωτες.

Ζωντανοί χαρακτήρες, ισχυρές ερμηνείες

Ξεκινώντας από το κλισέ δύο οικογενειών, που εκπροσωπούν τις δύο διαφορετικές ισχυρές «τάξεις» της εποχής, το Porto Leone δεν περιορίστηκε στα κλισέ. Έδωσε βάση στη δημιουργία ενός ολόκληρου -κι ολοζώντανου- κόσμου μέσα από τη σκηνοθεσία, τη φωτογραφία, τα προσεγμένα στη λεπτομέρεια κοστούμια και σκηνικά, τα πολλά εξωτερικά γυρίσματα, την -στο πνεύμα της εποχής- πρωτότυπη μουσική και το υπέροχο τραγούδι τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι» με την ερμηνεία της Μάρθας Φριντζήλα. Κι ακόμα δεν έχουμε καν φτάσει στις ερμηνείες...

Στα social media, οι σκηνές θρήνου έχουν σταθερά την τιμητική τους, δικαίως στην προκειμένη περίπτωση. Στην πρεμιέρα του Porto Leone, οι Αλέκος Συσσοβίτης και Μαρίνα Ασλάνογλου στους ρόλους γονιών, που θρηνούν το παιδί τους, κατέκτησαν αποθεωτικά σχόλια και ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της πρεμιέρας.

Απολαυστικός, ο Βασίλης Μπισμπίκης υποδύεται το ρόλο του σκληρού και διεφθαρμένου αστυνομικού σαν να γράφτηκε για αυτόν, ενώ όλοι οι νέοι και οι πιο έμπειροι ηθοποιοί που απαρτίζουν το καστ (όπως οι Αντώνης Καρυστινός, Άρης Αντωνόπουλος, Κλέλια Ρένεση, Μαρία Καβουκίδου, Ιζαμπέλα Φούλοπ, Χριστίνα Μαθιουλάκη) δίνουν ζωή στους χαρακτήρες που υποδύονται.

Το Porto Leone, που από την επόμενη εβδομάδα θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο prime time του Alpha δείχνει να έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική μυθοπλασία της σεζόν. Κι ακόμα και κάποιες σεναριακές απλοϊκότητες ή επιδερμικές προσεγγίσεις θεμάτων -όπως μια επίθεση με βιτριόλι- δεν κατάφεραν να χαλάσουν την αίσθηση ενός γοητευτικού ταξιδιού στο χρόνο, στα όνειρα και στους εφιάλτες μιας άλλης Τρούμπας, μιας άλλης Ελλάδας.

Η πρεμιέρα κέρδισε και τη μάχη της τηλεθέασης απέναντι σε ριάλιτι (Φάρμα, Exathlon) και την επιστροφή σειρών όπως Grand Hotel, Σέρρες και Η γη της ελιάς. Το σημαντικότερο, όμως. είναι ότι κέρδισε το στοίχημα της αναμέτρησης με μια εποχή παράξενη, τρυφερή κι ανελέητη, που εξακολουθεί να γοητεύει και να κρύβει την αλήθεια της -σαν παλιό σινεμά και σαν τη Χαλιμά...