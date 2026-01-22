Τη Δευτέρα 19/1 ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχθηκε στο «Πρωινό» τον Τέρενς Κουίκ που θα έχει ρόλο σχολιαστή στο κομμάτι της επικαιρότητας και θα βγαίνει στον «αέρα» σε παράθυρο τρεις φορές την εβδομάδα Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή. Η Δευτέρα 19 Ιανουαρίου δεν ήταν καλή μέρα για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 που σημείωσε 11,5% τηλεθέαση στο σύνολο του κοινού και 8,5% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Μάλιστα η εκπομπή στη ζώνη 9.00 – 10.00 που είναι το κομμάτι της ενημέρωσης κατέγραψε 9,9% στο σύνολο του κοινού και μόλις 5,1% στο δυναμικό κοινό. Αυτή τη στιγμή ωστόσο προτεραιότητα για τον ΑΝΤ1 έχει το άνοιγμα εκ νέου της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου μετά την πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Τις προηγούμενες ημέρες απομακρύνθηκαν και αποζημιώθηκαν δύο στενοί συνεργάτες της παρουσιάστριας που παραμένει με συμβόλαιο στον ΑΝΤ1. Μάλιστα ο ένας εκ των δύο έκανε ανάρτηση με αιχμές στο Instagram ανεβάζοντας το λογότυπο του σταθμού με ευχαριστίες αλλά και τη σημείωση «Καλό είναι οι κύκλοι να κλείνουν στο κατάλληλο timing». Στους δύο συνεργάτες προτάθηκε μετάθεση σε άλλες εκπομπές ή στο δελτίο ειδήσεων πράγμα το οποίο αρνήθηκαν. Θα αντικατασταθούν με δύο προσλήψεις που θα ενισχύσουν την ομάδα των συνεργατών πίσω από τις κάμερες.

Εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης του ΑΝΤ1 για την Κατερίνα Καραβάτου με τον τίτλο, τη ζώνη και την ομάδα των συνεργατών της οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η Ευφημία Δήμου θα συνεχίσει να έχει την αρχισυνταξία και της νέας εκπομπής. Στο πάνελ συνεχίζουν επίσης Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκος Μισίρης και εν τέλει και Πέτρος Κωστόπουλος. Φαίνεται πως στο νέο σχήμα θα αξιοποιηθεί και ο Λευτέρης Κουμαντάκης ενώ στην ομάδα θα είναι όπως όλα δείχνουν και η Μαρία Αντωνά ωστόσο απομένει το τυπικό θέμα των υπογραφών. Η πρεμιέρα της εκπομπής τοποθετείται για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου αρκεί να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου πλατό.