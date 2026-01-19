Το λες και έκπληξη: Ο Τέρενς Κουίκ επιστρέφει στον ΑΝΤ1 - Σε ποια εκπομπή

Υπήρξε για πολλά χρόνια το «σήμα κατατεθέν» της τηλεόρασης του ΑΝΤ1. Ήταν ο πρώτος παρουσιαστής του καναλιού το οποίο εγκαινίασε την παραμονή πρωτοχρονιάς του 1990 με την «Τηλερουλέτα» και από το επόμενο βράδυ ανέλαβε την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Ο Τέρενς Κουϊκ επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1 και εντάσσεται στην ομάδα του «Πρωινού» σε ρόλο σχολιαστή σε παράθυρο έχοντας παρουσία τρεις φορές την εβδομάδα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Αρχικά στο φινάλε του «Πρωινού» την προηγούμενη Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ο Γιώργος Λιάγκας προαννήγειλε την έλευση νέους μέλους στην ομάδα χωρίς να διευκρινίζει το πρόσωπο και το ρόλο. Αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα ο Τέρενς Κουίκ έκανε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instagram γράφοντας χαρακτηριστικά για τον ΑΝΤ1 ότι είναι το σπίτι του το οποίο και έχτισε. Εδώ και καιρό ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του «Πρωινού» αναζητούσε έναν σχολιαστή για τα θέματα τη επικαιρότητας στη ζώνη 9.00 – 10.00 που είναι αδύναμη στα νούμερα τηλεθέασης.

Ο Τέρενς Κουίκ θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στον Δήμο Βερύκιο που έχει ρόλο σχολιαστή στο «Happy Day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Παρά τις φήμες κανονικά συνεχίζει στην εκπομπή και ο Σταύρος Μπαλάσκας στο σχολιασμό των αστυνομικών θεμάτων. O Τέρενς Κουίκ στον ΑΝΤ1 εκτός από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων παρουσίαζε κατά καιρούς και εκπομπές όπως το «Απόψε με τον Τέρενς Κουίκ» αλλά αργότερα και την «Κυριακή με τον Τέρενς Κουίκ».

