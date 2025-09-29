«Πώς θα βγει αυτό κόσμια προς τα έξω»: Όσα έλεγε ο Βαγγέλης Σερίφης μία μέρα πριν φύγει από την εκπομπή με τον Μπογδάνο

Τους λόγους για τους οποίους είχε σοβαρά ερωτήματα και ενστάσεις για το αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και να συνυπάρξουν στην εκπομπή το Open «Κοινωνία άνω κάτω», είχε εξηγήσει ο Βαγγέλης Σερίφης, μόλις μία ημέρα πριν από την παραίτησή του.

«Είμαι πολύ περίεργος για το πώς θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Σε γενικό επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές ιδεολογικού, κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου.

Κοιτάζω να δω πώς θα βγει αυτό κόσμια προς τα έξω», είχε σχολιάσει ο Βαγγέλης Σερίφης, ο οποίος είναι ενεργό μέλος του ΚΚΕ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε στον Alpha: «Ραπ μουσική κάνω, οπότε έχω δεχθεί μόνο αρνητικά σχόλια εδώ και 25 χρόνια. Στην εκπομπή το βρίσκουμε. Σε μια τέτοια εκπομπή αν χαλαρώσεις, θα χαλαρώσεις κι on camera και δεν θα γίνει η δουλειά που πρέπει να κάνεις. Το έχω πάρει λίγο πιο σοβαρά. Θα δούμε πως θα πάει και με τα υπόλοιπα».

Η εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω» θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο OPEN. Ο σταθμός, ωστόσο, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, ενημερώνοντας πως οι λόγοι που αποχώρησε ο Βαγγέλης Σερίφης από την εκπομπή είναι προσωπικοί.

Η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου σημείωσε στην εκπομπή «Happy Day» πως ο Βαγγέλης Σερίφης παραιτήθηκε για την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην υπόθεση του Πάρι Ρούπου.

