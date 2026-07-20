Πώς θα ήταν τα Φιλαράκια σαν ταινία τρόμου: Το βίντεο που έσπειρε ξανά τον πανικό

Τα Φιλαράκια τα έχουμε συνδυάσει με πολύ γέλιο και ξεκαρδιστικές ατάκες και καταστάσεις, αλλά ένα βίντεο ήρθε να μας δείξει πως εάν δεις τις ίδιες σκηνές με άλλο μάτι και τους προσθέσεις την κατάλληλη μουσική επένδυση, αλλάζουν τα πάντα σε τέτοιο βαθμό που αν τα προμοτάρεις σε κάποιον που δεν τα ξέρει (αν υπάρχει) σαν ταινία τρόμου, παίζει και να τον πείσεις.

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«Πώς θα ήταν τα Φιλαράκια εάν ήταν ταινία τρόμου;»: Σε αυτό το ερώτημα έρχεται να απαντήσει το συγκεκριμένο βίντεο που έχει ως κεντρική ηρωίδα τη Φοίβη, η οποία αν μη τι άλλο παρουσιάζεται ως μία γυναίκα με σκοτεινό παρελθόν και πολλά μυστικά.

Αυτή τη φορά οι ατάκες που μας έχει χαρίσει η Λίζα Κούντροου και μας έκαναν να λυθούμε στα γέλια, δείχνουν να σπέρνουν τον πανικό στους άλλους πέντε της παρέας - Ρέιτσελ, Μόνικα, Τσάντλερ, Τζόι και Ρος - σε ένα βίντεο που μοιάζει με τρέιλερ ταινίας τρόμου, η οποία έρχεται να μας δείξει την αληθινή ιστορία της λατρεμένης ηρωίδας των Friends.

Να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι καινούριο, αλλά ανέβηκε για πρώτη φορά στο TikTok πριν από δύο χρόνια.

Ωστόσο, τις τελευταίες δύο εβδομάδες εμφανίστηκε και πάλι σε fan pages της σειράς στα social media και μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε αφού μας δείχνει τα «Φιλαράκια» όπως δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ.

Εάν κρίνουμε δε από τα σχετικά σχόλια, ναι, οι φαν της σειράς πείστηκαν με αρκετούς να δηλώνουν πως εάν ήταν κανονική ταινία, θα την έβλεπαν, δίνοντας 12 points, όπως θα λέγαμε και στη Eurovision, σε όποιον έκανε το μοντάζ.