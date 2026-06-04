Φιλαράκια: Το reunion Άνιστον - Κούντροου και η ιδέα για την περίπου επιστροφή των Friends

Η Τζένιφερ Άνιστον συνάντησε τη Λίζα Κούντροου στο νέο επεισόδιο του Actors on Actors του Variety και γύρισαν τον χρόνο πίσω στην εποχή που συμπρωταγωνιστούσαν στα Φιλαράκια με την τηλεοπτική «Φοίβη» να δηλώνει πως επιτέλους έκατσε και είδε όλη τη σειρά αφού υπήρχαν πολλά επεισόδια που δεν είχε δει και τη λάτρεψε, όπως και τις ερμηνείες των συμπρωταγωνιστών της.

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Η Άνιστον δε έδειχνε να απορεί για το πώς γίνεται η Κούντροου να μην είχε δει τα επεισόδια της σειράς, ενώ όπως είπαν και οι δύο στις αρχές της προβολής της σειράς, οι έξι πρωταγωνιστές μαζεύονταν στο σπίτι ενός και έβλεπαν όλοι μαζί τα Φιλαράκια.

«Υπήρχαν ολόκληρα επεισόδια που δεν είχα δει. Δεν μπορούσα να κάθομαι σπίτι και να περνάει κάποιος βλέποντάς με να παρακολουθώ μια σειρά στην οποία συμμετέχω γιατί ένιωθα αμήχανα. Τώρα την έχω δει τώρα.

Τη λάτρεψα με όλη μου την καρδιά. Κατέληξα να κάθομαι εκεί για τρεις ώρες και πήγαινε δύο το πρωί. Με έκανε τόσο χαρούμενη που το έβλεπα», δήλωσε η Λίζα Κούντροου, ξεχωρίζοντας τα επεισόδια για την Ημέρα των Ευχαριστιών και ειδικά εκείνο στο οποίο ήταν guest star ο Μπραντ Πιτ με τον οποίο τότε ήταν παντρεμένη η Άνιστον.

Από το Friends στο Girlfriends: «Έλα να το κάνουμε»

Αναπωλώντας το πόσο όμορφα πέρασαν στα γυρίσματα των Friends, η Λίζα Κούντροου πρότεινε στην Τζένιφερ Άνιστον να ενώσουν δυνάμεις με την Κόρτνεϊ Κοξ και να ξαναπαίξουν οι τρεις τους σε ένα νέο sitcom, το... Girlfriends, αρκεί να γράψει κάποιος ένα καλό σενάριο.

Ακολούθηκε ο παρακάτω διάλογος, ενώ είναι βέβαιο ότι και μόνο η ιδέα για μια σειρά με τις Άνιστον, Κοξ και Κούντροου θα ενθουσιάσει όσους λατρεύουν τα Φιλαράκια

Άνιστον: Ήταν τόσο υπέροχα. Είχαμε και ζωή την ίδια στιγμή.

Κούντροου: Θα το ήθελα πολύ να κάνω άλλο ένα sitcom, εάν κάποιος γράψει κάτι καλό. Έλα να το κάνουμε. Το ακούσατε εδώ.

Άνιστον: Ουάου. Τι υπόθεση θα έχει;

Κούντροου: Να κάνουμε κάτι εσύ, εγώ και η Κόρτνεϊ; Τι θα ήταν;

Άνιστον: Girlfriends. Έλα να το προμοτάρουμε, να κατεβάσουμε ιδέες μπροστά σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους.

Κάτι μας λέει ότι από εδώ και στο εξής σε συνεντεύξεις τους, οι τρεις τους θα καλούνται να απαντήσουν αν η παραπάνω ιδέα ήταν κάτι αυθόρμητο ή αν όντως το έχουν σκεφτεί για να υλοποιηθεί.

Πάντως, οι φαν τσίμπησαν αφού με μια ματιά στα σχόλια σε YouTube και social media όπου υπάρχουν αποσπάσματα, οι χρήστες ήδη γράφουν πως θα μπορούσαν να παίξουν σε ένα reboot της κλασικής σειράς των '80s, «Χρυσά Κορίτσια», όπου βλέπαμε τις ζωές τεσσάρων γυναικών, ηλικίας άνω των 50 ετών.