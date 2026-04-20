Πώς το Your face sounds familiar σπάει την «κατάρα» του φετινού ΑΝΤ1

Θέλω να είστε ειλικρινείς: αν κάποιος σας έλεγε ότι ελληνική τηλεοπτική εκπομπή θα επιχειρήσει να αναπαραστήσει ορισμένες τις πλέον εμβληματικές εμφανίσεις που είδαμε τα τελευταία χρόνια, π.χ. το σόου του Bad Bunny στο Super Bowl ή την εμφάνιση του Μπένσον Μπουν στα Grammy, πόσο θα ανησυχούσατε; Οι πιθανές απαντήσεις είναι τρεις: α) πολύ, β) σύγκρυο και ανατριχίλες, γ) έχω δει και Τρύφωνα Σαμαρά – Αλίκη Βουγιουκλάκη, αντέχω. Για το καλό όσων κινούμαστε μεταξύ των τριών, το «Your face sounds familiar» επέστρεψε στον ΑΝΤ1 για να μας διαψεύσει.

Σε μια χρονιά που το κανάλι έχασε αρκετές μάχες στην τηλεθέαση κι ενώ δείχνει να επιμένει σε μιας μορφής «παλιά τηλεόραση» που δυσκολεύεται να βρει τη θέση της στη σημερινή εποχή (χαρακτηριστικό παράδειγμα το «Moments»), το «Your face sounds familiar» έρχεται μεν από τα παλιά, αλλά φέρνει μαζί του πολλά νέα. Νέα πρόσωπα, ταλέντα, σκηνικά και -το σημαντικότερο- μια διάθεση να μην περιοριστεί στις δάφνες του παρελθόντος, αλλά να πειραματιστεί σε καινούριους δρόμους, θέτοντας από το καλημέρα ψηλά τον πήχη.

Ναι στη δυσκολία, όχι στην παρωδία

Στην ιστορία του σόου, έχουμε δει πετυχημένες μεταμφιέσεις – αναπαραστάσεις διάσημων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Όπως έχουμε δει και παρωδίες. Εμφανίσεις, που φανερά αποσκοπούν στο εύκολο γέλιο ή στη βεβιασμένη συγκίνηση.

Το νέο «Your face sounds familiar» δεν κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση. Ακόμα και η εμφάνιση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη ως Ρία Ελληνίδου, θα μπορούσε πολύ εύκολα να εξελιχθεί σε παρωδία, την οποία πιθανόν να απολάμβανε μεγάλο μέρος του κοινού -που δίνει εντυπωσιακές πρωτιές στα σόου του Σεφερλή. Κράτησε, όμως, αυστηρά το μέτρο ανάμεσα στη μίμηση και στην καρικατούρα κι έφτασε στην επιτυχία μέσα από το δύσκολο δρόμο. Κάτι που ισχύει συνολικά για όλα τα acts των διαγωνιζόμενων στην πρεμιέρα ενός σόου που ήρθε από τα παλιά, αλλά δεν μυρίζει καθόλου ναφθαλίνη.

Η δημιουργική καλλιτεχνική ματιά του Κωνσταντίνου Ρήγου είναι φανερή στην εικόνα μιας καλοστημένης, πολυμελούς παραγωγής, που δεν δίστασε να μαζέψει πάνω από 30 χορευτές επί σκηνής, να βάλει τον «Ρουβά» απέναντι στον Ρουβά ή να μεταβεί από το Super Bowl στα Grammy κι από εκεί στην Τρούμπα του ‘60, ζωντανεύοντας κάθε φορά ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Άλλοτε ασπρόμαυρο και ατμοσφαιρικό κι άλλοτε ρυθμικό και πολύχρωμο.

Έντιμη και σημερινή τηλεοπτική ψυχαγωγία

Από εκεί και πέρα, τόσο ο -πάντα- Σάκηηηηηηηης Ρουβάς, όσο και οι κριτές τήρησαν με ακρίβεια τους ρόλους τους, δεν πλάτειαζαν και δεν προσπάθησαν να γίνουν πρωταγωνιστές σε ένα concept, όπου κυριαρχεί το θέαμα. Κιεπαναλαμβάνω: όχι το θέαμα που θυμίζει σόου των ‘90s, αλλά έντιμη και με σεβασμό για τον θεατή τηλεοπτική ψυχαγωγία του σήμερα.

Αδυναμίες υπήρξαν, όχι όμως σε ό,τι αφορά την καρδιά του YFSF, δηλαδή τις εμφανίζεις των διαγωνιζόμενων, με χάιλαϊτς τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη Μπαντ Μπάνι, τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα Σάκη Ρουβά (σε μια απίστευτη διπλή προσπάθεια), την Ίντρα Κέιν Σίρλεϊ Μπάσεϊ, τη Μαριλού Κατσαφάδου Βίκυ Μοσχολιού και βέβαια τον νικητή Biased Beast ως Μπένσον Μπουν, με ολόσωμη γαλάζια φόρμα.

Στο φινάλε, αν θέλω να βρω λόγους να γκρινιάξω θα βρω -δουλειά μου. Υπήρξαν στιγμές αμηχανίας και χωρίς λόγο γελάκια, κάποιες μεταμφιέσεις δεν ήταν και τόσο πετυχημένες, ο Τζίμι Φοντάνα που υποδύθηκε ο Μπεγνής είναι ένας καλλιτέχνης από τον οποίο η συντριπτική πλειοψηφία του κοινού δεν έχει εικόνα (ώστε να καταλάβουμε αν τον μιμήθηκε σωστά), η περούκα της Μερκούρη ήταν ξεμαλλιασμένη και της Πιερίδη έμοιαζε αγορασμένη από αποκριάτικα και επίσης... ποιος είναι ο Biased Beast; Δεν ήξερα -ομολογώ. Αλλά έμαθα και χάρηκα πολύ για τη γνωριμία.