Your Face Sounds Familiar με μεγάλες εκπλήξεις: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις και ο Ρουβάς σε ρόλο... Ρουβά

Η Κυριακή απέκτησε ξανά το δικό της χρώμα (και πολλές στρώσεις μακιγιάζ!), καθώς το Your Face Sounds Familiar επέστρεψε στον ΑΝΤ1 πιο ανανεωμένο από ποτέ.

Η πρεμιέρα του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων τα είχε όλα, συγκίνηση, γέλιο, απρόσμενα buzzers και έναν Σάκη Ρουβά στις επάλξεις να δίνει τον ρυθμό ως ο απόλυτος οικοδεσπότης.

Ο Biased Beast... έκανε τη διαφορά

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς δεν ήταν άλλος από τον Biased Beast. Με μια εμφάνιση που «έβγαλε μάτια», μεταμφιέστηκε στον viral Benson Boone, φορώντας την εμβληματική ολόσωμη μπλε φόρμα από τα Grammy.

Η ενέργεια και η ερμηνεία του ήταν τόσο πειστικές, που του χάρισαν δικαιωματικά τη νίκη στο πρώτο επεισόδιο, αφήνοντας κριτές και κοινό με το στόμα ανοιχτό.

Όταν ο Σάκης συνάντησε τον... Σάκη

Η στιγμή που θα μείνει στα highlights της σεζόν ήταν αναμφίβολα η συνάντηση του Σάκη Ρουβά με το παρελθόν του. Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ανέλαβε το δύσκολο έργο να ενσαρκώσει τον «απόλυτο Έλληνα σταρ» όπως ήταν 25 χρόνια πριν.

«Με έπιασε άγχος τώρα, ρε γαμ...ο! Σε είδα εκεί δεξιά και λέω "όχι, με βλέπει"»

δήλωσε με χιούμορ ο ηθοποιός στον Σάκη, ο οποίος παρακολουθούσε έκπληκτος τον νεότερο εαυτό του επί σκηνής. Η κριτική επιτροπή αποθέωσε την προσπάθεια, ενώ ο Σάκης, φανερά διασκεδασμένος, του έδωσε το "pass" για την επόμενη εβδομάδα!

Ανατροπές και «εκρηκτικές» μεταμορφώσεις

Το buzzer είχε κέφια και οι υπόλοιποι παίκτες δεν πήγαν πίσω:

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ήταν η πιο αναπάντεχη στιγμή της βραδιάς καθώς «μεταμορφώθηκε» σε Ρία Ελληνίδου. Με το «Μάλλον κάτι ξέρεις» και το απαραίτητο μπρίο, απέδειξε πως δεν φοβάται καμία πρόκληση.

H Αφροδίτη Χατζημινά, μας ταξίδεψε με τη φωνή της, φέρνοντας στη σκηνή τη δωρική ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου. Ενώ ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έφερε αέρα Super Bowl στο πλατό, θυμίζοντάς μας την εκρηκτική εμφάνιση του Bad Bunny.

Η πρεμιέρα του YFSF ήταν μόνο η αρχή. Αν κρίνουμε από το πρώτο δείγμα, αυτός ο κύκλος θα μας χαρίσει στιγμές που θα συζητιούνται για μέρες. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή για περισσότερες μεταμορφώσεις.