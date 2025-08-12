«Πόσο νούμερα για τα like;»: Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα αλλά της γύρισε μπούμερανγκ

Beef δημιουργήθηκε μεταξύ της Βάνας Μπάρμπα και των ακολούθων της στα social media, με αφορμή ένα βίντεο που «ανέβασε» η ηθοποιός στο Χ. Σε αυτό κατακρίνει όλους όσοι ενδιαφέρονται για το καλοκαίρι και τις διακοπές τους και αδιαφορούν για το δράμα των διπλανών τους, όπως αυτό που περνάνε εδώ και χρόνια οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα.

«Είμαι ακόμα Αθήνα. Χθες έγινε μια πολύ ωραία συνάντηση στο Σύνταγμα με πάρα πολύ κόσμο, για τα παιδιά της Παλαιστίνης. Αλλά τώρα εσάς, ποιον αφορά αυτό ε; Στο καλοκαίρι, στις διακοπές σας, στις σκαφάρες σας, στα ελικόπτερα, σαμπάνιες» λέει αρχικά στο βίντεο.

«Τώρα τι να πω; Να πω ότι έχω βαρεθεί να τα βλέπω όλα αυτά; Πόσο νούμερα είμαστε ρε φίλε ώρες ώρες; Εννοείται ότι δεν εξαιρώ τον εαυτό μου, μεγαλύτερα νούμερα από εμάς δεν μπορεί να υπάρχούν! Πόσο νούμερα μπορεί να είμαστε και να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο πέρα από το φαίνεσθαι;» συνεχίζει.

«Πόσα like θα έχουμε, πόσους αξιαγάπητους ακολούθους θα έχουμε; Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Αλήθεια, νομίζω ότι είναι αξιοθρήνητο! Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ξέρω ότι θα με κακολογήσετε, θα πείτε τι έχει πάθει αυτή;

Σας πληροφορώ ότι δεν έχω πάθει τίποτα, απλά έχω κουραστεί να βλέπω αυτή τη λαμπερή ζωή, τη δήθεν, γεμάτη ψέμα, χωρίς καμία ουσία και την έλλειψη ανθρωπιάς του ενός απέναντι στον άλλον. Τι κρίμα ρε φίλε, τι κρίμα. Τι να πω; Γεια», κατέληξε χαρακτηριστικά η Βάνα.

Οι ακόλουθοί της πάντως δεν το πήραν ψύχραιμα το μήνυμά της και την κατέκριναν λέγοντας πως στα «πάνω» της και αυτή τα ίδια έκανε.

«Κυρία Μπαρμπα εσείς τόσα χρόνια όμως δεν ζήσατε μια ζωή γεμάτη με πάρτυ σε Μύκονο με βίλες, με ακριβά γούστα, με πολυτέλεια, με μια ζωή γεμάτη φαίνεσθαι; Απλά τα τελευταία χρόνια που μεγαλώσατε τα βλέπετε αυτά κι επειδή ο γραπτός λόγος είναι παρεξηγησιμος σας τα γράφω με ηρεμία και σεβασμό κι όχι με επίθεση» ήταν ένα από τα σχόλια.

«Αγαπητή μου κυρία Μπάρμπα, πέρασες από αυτή την ηλικία που τα έκανες όλα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό, απλά μεγάλωσες τώρα και τα σχολιάζεις (κρίνεις) και κακώς το κάνεις» γράφει ένα άλλο.

Ακολούθησαν ακόμη πιο σκληρά σχόλια: «Έγινε κι η Βάνα αγωνίστρια και φιλάνθρωπος στα γεράματα γιατί κάτι πλέον θα κατάλαβε και μας τη λέει κιόλας! Εμείς αγωνιζόμασταν για την κοινωνία και το μεροκάματο, όταν εσύ, έκανες αυτά που τώρα επικρίνεις κυρία Βάνα μας. Κάνε μας τη χάρη».

Στο βίντεό της πάντως δεν εξαιρεί τον εαυτό της και το τονίζει: «Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου, μεγαλύτερα νούμερα από εμάς δεν υπάρχουν» λέει χαρακτηριστικά.

