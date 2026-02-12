Πόσοι είδαν τον Α' Ημιτελικό της Eurovision στην ΕΡΤ; Η τηλεθέαση που έκανε

Πρωτιά στο δυναμικό κοινό και υψηλά νούμερα τηλεθέασης και στο γενικό σύνολο σημείωσε η μετάδοση του Α’ ημιτελικού του «Sing for Greece» της Eurovision που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1.
Στο κοινό ηλικίας 18 – 54 το πρόγραμμα σημείωσε 15,2% (253.000 τηλεθεατές) κατακτώντας την πρώτη θέση. Στο γενικό σύνολο τα νούμερα ήταν χαμηλότερα και συγκεκριμένα 11,2% ποσοστό τηλεθέασης που αντιστοιχεί σε 480.000 τηλεθεατές. Στα νεότερα ηλικιακά κοινά η τηλεθέαση εκτοξεύθηκε: 21% στις γυναίκες ηλικίας 18 – 24 και 20,9% στην ίδια ανδρική ηλικιακή ομάδα.
Τον διαγωνισμό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.630.000 τηλεθεατές. Μεγάλη ήταν και η απήχηση στο ERTFLIX με το 57% των θεάσεων να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα. Ο Α’ Ημιτελικός έγινε viral και στα social media με τα hashtags #SingForGreece και #eurovisiongr να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις του Χ (πρώην Twitter). Στην ΕΡΤ υπάρχει ικανοποίηση και για το επίπεδο της παραγωγής αλλά και για την απήχηση που είχε στο κοινό.
