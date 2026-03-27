Πότε έρχεται η κοινή πλατφόρμα Alter Ego Media, Motor Oil και ΑΝΤΕΝΝΑ και τι φέρνει - Θα είναι δωρεάν;

H φημολογούμενη από πέρυσι συμμαχία μεταξύ τριών κορυφαίων μιντιακών ομίλων για τη δημιουργία κοινής πλατφόρμας θέασης ανακοινώθηκε επίσημα χθες. Η Alter Ego Μedia καθώς και η Motor Oil Hellas (μέσω της θυγατρικής της εταιρίας Ireon Investments Limited) μπαίνουν μετοχικά στην πλατφόρμα του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ANT1 +.

Με ξεχωριστές ανακοινώσεις και οι τρεις όμιλοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία. Σύμφωνα με αυτές η Alter Ego αποκτά ποσοστό 33,3% ενώ η Motor Oil εισέρχεται με 33,4%. Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Alter Ego Media, «η συμμετοχή της ALTER EGO MEDIA στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. θα ανέλθει σε ποσοστό 33,3% και θα υλοποιηθεί μέσω αγοράς μετοχών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού ποσού €5,5εκ.

Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ή/και από προϊόν τραπεζικού δανεισμού. Μέσω της Συναλλαγής, στο κεφάλαιο της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., θα εισέλθει με αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής (33,4%) και η εταιρεία IREON INVESTMENTS LIMITED ούτως ώστε, μετά την ολοκλήρωσή της, να προκύψει ισότιμη συμμετοχή των τριών εταίρων, με σκοπό τη μετεξέλιξη του ANT1+ σε μία ανανεωμένη συνδρομητική πλατφόρμα, με νέα εμπορική επωνυμία, πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης των χρηστών.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού». Τι πρακτικά σημαίνει αυτό και τι έρχεται στη συνέχεια: Πέντε τουλάχιστον κανάλια, Mega, ANT1, Alpha, Star και ΜΑΚ ΤV θα βρίσκονται κάτω από την ίδια streaming ομπρέλα. Η συμμαχία θα ξεκινήσει με όχημα την υφιστάμενη πλατφόρμα του ΑΝΤ1 + η οποία στη συνέχεια θα μετονομαστεί, θα αναβαθμιστεί τεχνολογικά και θα παρέχει πρόσβαση σε όλη τη «βιβλιοθήκη» των εν λόγω καναλιών αλλά και στο νέο τους παραγόμενο πρόγραμμα. Όσον αφορά στον εμπλουτισμό της μελλοντικά ενδέχεται να αγοραστούν μεγάλες αθλητικές μεταδόσεις δημοφιλών αθλημάτων που θα προβάλλονται αποκλειστικά.

Επίσης σε δεύτερο χρόνο ακριβές παραγωγές με επίκεντρο τη μυθοπλασία θα προβάλλονται πρώτα στην πλατφόρμα και μετά θα βγαίνουν ελεύθερα με τη γνωστή μέθοδο του preview. Απομένει να δούμε εάν η πλατφόρμα θα έχει συνδρομή όπως οι αντίστοιχες του εξωτερικού (π.χ Netflix) η εάν σε πρώτη φάση θα είναι δωρεάν όπως το ERTFLIX. Εφόσον υπάρξει συνδρομή θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως κάποια προγράμματα θα προσφέρονται χωρίς παρεμβολή διαφημίσεων.

Και επίσης πλέον οι σταθμοί που θα συμμετέχουν θα έχουν πρόσβαση και σε νέα data (Θεάσεις σε real time αλλά και ετεροχρονισμένες) πέραν τον μετρήσεων της Νielsen οπότε θα μπορέσουν να επανακαθορίσουν και την εμπορική και τιμολογιακή τους πολιτική. Οι πρώτες πληροφορίεςαναφέρουν πως η νέα πλατφόρμα θα ξεκινήσει πιλοτική λειτουργία μέσα στο καλοκαίρι ώστε η επίσημη έναρξη να γίνει την επόμενη τηλεοπτική σεζόν 26’ – 27’.