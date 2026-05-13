Το παρασκήνιο πίσω από τα όλο σπόντες μηνύματα «on air» του Γιώργου Λιάγκα προς τον ΑΝΤ1

Συνέχεια υπήρξε το πρωί της Τρίτης 12 Μάη όσον αφορά στην διαπραγμάτευση του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1 για την ανανέωση του συμβολαίου του που γίνεται εν μέρει πλέον μέσω του τηλεοπτικού «αέρα» και χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βγει «λευκός καπνός». Με αφορμή τις δηλώσεις του Δημήτρη Ουγγαρέζου στη ραδιοφωνική του εκπομπή, ο Γιώργος Λιάγκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι του χρόνου στην τηλεόραση. «Εγώ που ‘χω κάνει 30 χρόνια μία πορεία στη τηλεόραση. Δεν ξέρω…

Μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση, μπορεί και να συνεχίσω, δεν το ξέρω, πραγματικά θέλω να μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια, μπορεί όντως να είναι η τελευταία μου χρονιά. Λοιπόν… Είμαι σε μία θέση, που εκτός από το να μιλάω για τα δικά μου οικονομικά, δε μιλάω για τα οικονομικά των συνεργατών μου, δεν ξέρω πόσα παίρνετε. Ειλικρινά σας μιλάω! Όμως μπορώ να πω ότι «παιδιά, για να γίνει αυτή η εκπομπή, το budget, το minimum που πρέπει να ‘ναι για να βγάζει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, να είναι αυτό!». Ε, το ‘χω κατακτήσει μετά από 30 χρόνια δουλειάς, να μπορώ να διεκδικώ ένα αξιοπρεπές budget για τους ανθρώπους που θα δουλεύουν δίπλα μου. Κατάλαβες; Κάποιοι παρουσιαστές δεν το κάνουνε».

Η αποκρυπτογράφηση λοιπόν των συγκεκριμένων λεγομένων του δημοσιογράφου είναι πως αφενός θα πρέπει να συμφωνήσει και ο ίδιος για το πως θα διαμορφωθεί το μπάτζετ του «Πρωινού» την επόμενη σεζόν αφετέρου πως εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τον ΑΝΤ1 δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει στην παρούσα φάση μετακίνηση σε άλλο σταθμό.

Διαβάστε ακόμα: Eurovison 2026: Παυλόπουλος και Οικονόμου ντύθηκαν... Akylas - «Στον Άκη πάει καλύτερα»

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής είπε: «Καταλαβαίνουν ότι αν χτυπήσει η δικιά μου καμπάνα, θα χτυπήσει και του δίπλα. Κι αν πάρει φωτιά το ένα σπίτι, θ’ αρχίσουν να παίρνουν όλα. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. Γιατί κάποιοι χαίρονται… σου λέει «Ζητάνε περικοπές στην εκπομπή του Λιάγκα!». Δεν καταλαβαίνουν, ότι άμα γίνουν περικοπές στην εκπομπή του Λιάγκα, θα γίνουνε… λελογισμένες. Άμα μπει η φωτιά εδώ… Αν κοπεί εδώ Α, εκεί θα κοπεί Δύο Α». Αυτό δεν καταλαβαίνουνε». Εδώ λοιπόν προκύπτουν άλλα δύο μηνύματα: Ο Γιώργος Λιάγκας είναι έτοιμος να υποχωρήσει και να δεχθεί μείωση του μπάτζετ σε λογικό πλαίσιο ώστε η εκπομπή να καταφέρει να παραμείνει ισχυρή απέναντι στον ανταγωνισμό.

Επίσης υποδεικνύει στους ανταγωνιστές του πως εάν πέσει το δικό του «κάστρο» θα πέσουν στη συνέχεια και τα υπόλοιπα μιας και το «Πρωινό» είναι από τις εκπομπές με τα υψηλότερα μπάτζετ στην πρωινή ζώνη. Οι πληροφορίες επιμένουν πως ο ΑΝΤ1 σε κοινή γραμμή με άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς θέλει σημαντική μείωση του κόστους που περιλαμβάνει μείωση των προσώπων μπροστά και πίσω από τις κάμερες αλλά και μείωση των αμοιβών τους. Η τελική ποσόστωση (αριθμός προσώπων στο πάνελ, μέλη της συντακτικής ομάδας και συνολικά τελικό κόστος) θα κρίνει την οριστική έκβαση στην διαπραγμάτευση μεταξύ Λιάγκα – ΑΝΤ1 που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μάη. Πάντως η Δευτέρα 11 του μήνα δεν ήταν καλή μέρα για το «Πρωινό» που υποχώρησε στην έκτη θέση του ανταγωνισμού στο σύνολο του κοινού με μερίδιο 11% και στην 3 η θέση στο δυναμικό κοινό 18 – 54 καταγράφοντας 7,9%.