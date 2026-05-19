Πρετεντέρης για κόμμα Τσίπρα: «Θα λέγεται Λευκάδα, Κεφαλονιά και παραπέμπει στη Γουλβς»

Tην απορία αν «παίζει κανένα όνομα» για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είχε η Ράνια Τζίμα στο δελτίο ειδήσεων του Mega. Απευθύνθηκε στον Γιάννη Πρετεντέρη, ρωτώντας τον μήπως έχει εκείνος κάποια ιδέα για το όνομα του κόμματος.
Εκείνος αναρωτήθηκε: «Πώς θα λέγεται το κόμμα; Ξέρω γω; Ιθάκη. Λευκάδα. Κεφαλονιά. Κέρκυρα».
Σε άλλο σημείο της συζήτησης για το νέο κόμμα Τσίπρα και τα χρώματα που θα έχει στο σήμα του, ο δημοσιογράφος Αντώνης Γκιόκας ανέφερε ότι «το πορτοκαλί και το μαύρο, το οποίο έχει παίξει πολύ στο backround της Ιθάκης».
Ο Γιάννης Πρετεντέρης συμφώνησε με το χρώμα μαύρο και συμπλήρωσε «στην Γουλβς» την ώρα που η Ράνια Τζίμα έλεγε ότι «το μαύρο παραπέμπει σε άλλους χώρους».
