Πρετεντέρης για κόμμα Τσίπρα: «Θα λέγεται Λευκάδα, Κεφαλονιά και παραπέμπει στη Γουλβς»

Tην απορία αν «παίζει κανένα όνομα» για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είχε η Ράνια Τζίμα στο δελτίο ειδήσεων του Mega. Απευθύνθηκε στον Γιάννη Πρετεντέρη, ρωτώντας τον μήπως έχει εκείνος κάποια ιδέα για το όνομα του κόμματος.



Εκείνος αναρωτήθηκε: «Πώς θα λέγεται το κόμμα; Ξέρω γω; Ιθάκη. Λευκάδα. Κεφαλονιά. Κέρκυρα».



Σε άλλο σημείο της συζήτησης για το νέο κόμμα Τσίπρα και τα χρώματα που θα έχει στο σήμα του, ο δημοσιογράφος Αντώνης Γκιόκας ανέφερε ότι «το πορτοκαλί και το μαύρο, το οποίο έχει παίξει πολύ στο backround της Ιθάκης».



Ο Γιάννης Πρετεντέρης συμφώνησε με το χρώμα μαύρο και συμπλήρωσε «στην Γουλβς» την ώρα που η Ράνια Τζίμα έλεγε ότι «το μαύρο παραπέμπει σε άλλους χώρους».