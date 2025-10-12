Προβλήματα αντιμετωπίζει η ψηφιακή πλατφόρμα Ertflix την ώρα της μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Δεκάδες τηλεθεατές έχουν αναφέρει πως δεν μπορούν να δουν τα βίντεο της υπηρεσίας και δεν μπορούν να μπουν στο live streaming.
Από την ώρα της έναρξης του αγώνα στις 19:00 όσοι προσπαθούν να συνδεθούν με το Ertflix δεν καταφέρνουν να έχουν εικόνα καθώς τα βίντεο δείχνουν πως φορτώνουν αλλά η σύνδεση κόβεται.
Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, καθώς βγαίνει μήνυμα λάθους. Ήδη πολλοί έχουν αρχίσει τα παράπονα μέσα από τα social media της ΕΡΤ.
Εν τέλει η εικόνα αποκαταστάθηκε προσωρινά, σε υπολογιστές, λίγο πριν από τις 7:30μμ και αφού είχε «χαθεί» ήδη το 1ο δεκάλεπτο από τον αγώνα. Στη συνέχεια όμως η εικόνα χάθηκε και πάλι
Στις συσκευές κινητών τηλεφώνων το πρόβλημα παραμένει και μάλιστα δεν εμφανίζεται καν η επιλογή για το ΕΡΤ 2 Σπορ!.
