Μενού

Τέλος το «Η Ελλάδα Ψηφίζει» από τον ΣΚΑΪ - Mόνο στους Αταίριαστους Κούτρας και Ντσούνος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» τελειώνει, καθώς ολοκληρώθηκε ο αριθμός επεισοδίων που είχε συμφωνηθεί.

τηλεκοντρόλ
Τηλεκοντρόλ
Η Ελλάδα Ψηφίζει ΣΚΑΪ
Η Ελλάδα Ψηφίζει: Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος | ΣΚΑΪ
  • Α-
  • Α+

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η τηλεοπτική πορεία του τηλεπαιχνιδιού «Η Ελλάδα ψηφίζει» με παρουσιαστές του Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο. Παρά τα όσα λέχθηκαν περί πρόωρης διακοπής το παιχνίδι ολοκληρώνεται στον προσυμφωνημένο αριθμό επεισοδίων που είχε συμφωνήσει το κανάλι με την εταιρία παραγωγής Silverline Media.

Διαβάστε ακόμα: Ο νέος ρόλος έκπληξη του Γιώργου Μαζωνάκη στον ΣΚΑΪ και το... My Style Rocks

Δηλαδή στα 36 επεισόδια σε σύνολο τριών κύκλων καθώς στο πρώτο μισό της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου τρέχει και ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος. Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας συνεχίζουν κανονικά στο πρόγραμμα του καναλιού του Φαλήρου με το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι αταίριαστοι» στη ζώνη 10.00 – 12.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA