Τέλος το «Η Ελλάδα Ψηφίζει» από τον ΣΚΑΪ - Mόνο στους Αταίριαστους Κούτρας και Ντσούνος

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η τηλεοπτική πορεία του τηλεπαιχνιδιού «Η Ελλάδα ψηφίζει» με παρουσιαστές του Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο. Παρά τα όσα λέχθηκαν περί πρόωρης διακοπής το παιχνίδι ολοκληρώνεται στον προσυμφωνημένο αριθμό επεισοδίων που είχε συμφωνήσει το κανάλι με την εταιρία παραγωγής Silverline Media.

Δηλαδή στα 36 επεισόδια σε σύνολο τριών κύκλων καθώς στο πρώτο μισό της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου τρέχει και ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος. Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας συνεχίζουν κανονικά στο πρόγραμμα του καναλιού του Φαλήρου με το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι αταίριαστοι» στη ζώνη 10.00 – 12.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.