Τέλος το «Η Ελλάδα Ψηφίζει» από τον ΣΚΑΪ - Mόνο στους Αταίριαστους Κούτρας και Ντσούνος

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η τηλεοπτική πορεία του τηλεπαιχνιδιού «Η Ελλάδα ψηφίζει» με παρουσιαστές του Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο. Παρά τα όσα λέχθηκαν περί πρόωρης διακοπής το παιχνίδι ολοκληρώνεται στον προσυμφωνημένο αριθμό επεισοδίων που είχε συμφωνήσει το κανάλι με την εταιρία παραγωγής Silverline Media.
Διαβάστε ακόμα: Ο νέος ρόλος έκπληξη του Γιώργου Μαζωνάκη στον ΣΚΑΪ και το... My Style Rocks
Δηλαδή στα 36 επεισόδια σε σύνολο τριών κύκλων καθώς στο πρώτο μισό της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου τρέχει και ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος. Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας συνεχίζουν κανονικά στο πρόγραμμα του καναλιού του Φαλήρου με το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι αταίριαστοι» στη ζώνη 10.00 – 12.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.
- Η εικόνα αιφνιδιασμού, τα τηλέφωνα Μητσοτάκη-Χρυσοχοΐδη και το πρώτο crash test στον ΣΥΡΙΖΑ
- Παντελής Παντελίδης: Η απόφαση των αποζημιώσεων για το τροχαίο - Τι θα πάρουν Κυριάκου και Αρναούτη
- «Ούτε που πρόλαβα να τη δω», λέει ο 23χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τους «τιμωρούς των παιδεραστών»
- Τα 6 σημάδια που σου λένε πότε θα σε απατήσει ο σύντροφός σου: Η «ανατομία» της απιστίας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.