Στην αντεπίθεση περνά το Star με 2 πολλά υποσχόμενα τηλεπαιχνίδια - Ποιοι θα τα παρουσιάζουν

Εαρινή αντεπίθεση σχεδιάζει το STAR με τις πρεμιέρες δύο τηλεπαιχνιδιών – υπερπαραγωγή που σε πολλές χώρες του εξωτερικού σημειώνουν τεράστια επιτυχία. Και φυσικά τα concepts τους αλλά και οι παρουσιαστές τους αναμένεται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Την Κυριακή 29 Μαρτίου και πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα κάνει πρεμιέρα το «Lingο» με παρουσιαστή τον Νίκο Μουτσινά. Στο παιχνίδι που θυμίζει έντονα την «κρεμάλα» των παιδικών χρόνων των σημερινών 40αρηδων, 50αρηδων και βάλε τα γυρίσματα έχουν προχωρήσει αρκετά και όλοι έχουν να λένε για το πόσο πολύ έχει «κουμπώσει» στα νέα του τηλεοπτικά καθήκοντα ο Νίκος Μουτσινάς.

Tο βασικό concept είναι οι παίκτες να αποκρυπτογραφήσουν και τελικά να βρουν τις μυστικές λέξεις. Οι δύο ομάδες των διαγωνιζόμενων πρέπει να λύσουν τους γρίφους των μυστικών λέξεων έχοντας συγκεκριμένο αριθμό προσπαθειών για φθάσουν στον επιθυμητό στόχο. Tα σωστά γράμματα αποκαλύπτονται σταδιακά. Οι παίκτες που θα καταφέρουν να φθάσουν στον τελικό γύρο θα πρέπει να βρουν την τελευταία μυστική λέξη την αποκαλούμενη και «Super Lingo». Την ίδια ημέρα σε prime time ζώνη στις 21.00 και με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη κάνει πρεμιέρα το «Club του 1%», format προερχόμενο από το BBC με αποδοχή επίσης σε πολλά κανάλια ανά την υφήλιο. Στο νέο τηλεπαιχνίδι του STAR δεν μετρούν οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό των παικτών.

Θα πρέπει να καταφέρουν να σκεφτούν λογικά και στρατηγικά, όπως το 1% του πληθυσμού. Κάθε επεισόδιο συμπεριλαμβάνει και δύο celebrities παίκτες και ήδη πολλά δημοφιλή πρόσωπα έχουν περάσει από το εντυπωσιακό πλατό μεταξύ των οποίων οι: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιώργος Καράβας, Θάνος Κιούσης, Σοφία Βογιατζάκη, Μελίνα Ασλανίδου, Κατερίνα Γερονικολού, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη, Δημήτρης Ουγγαρέζος και Ηλιάνα Παπαγεωργίου.