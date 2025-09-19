Με εξαίρεση την πρεμιέρα, το νέο «Καλημέρα Ελλάδα» με παρουσιαστές τους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λυβαθινού καταγράφει σαφώς χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης από τον στόχο που είχε θέσει ο ΑΝΤ1.

Φαίνεται πως το εν λόγω δίδυμο έχει χρόνο μπροστά του για να «δέσει» ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα επιχειρηθούν και περιεχομενικές αλλαγές στην εκπομπή προκειμένου να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική.

Πάντως σενάρια που διακινήθηκαν και κάνουν λόγο για άμεσες δραστικές αλλαγές κινούνται προς το παρόν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Δεν τίθεται λοιπόν κανένα θέμα αλλαγής της φυσιογνωμίας της εκπομπής που είναι καθαρά ενημερωτική – ειδησεογραφική, αλλαγών ή προσθηκών στο δίδυμο των παρουσιαστών αλλά και στους βασικούς συνεργάτες που τους πλαισιώνουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες και φυσικά αλλαγή ώρας.

Ίσως στο μέλλον εξεταστεί το ενδεχόμενο το μακροβιότερο ενημερωτικό μαγκαζίνο της Ελληνικής τηλεόρασης να ξεκινά ένα τέταρτο με μισή ώρα νωρίτερα.

Είναι κάτι το οποίο έχει πέσει ως σκέψη στο τραπέζι και σίγουρα δεν θα παρθεί απόφαση στην παρούσα χρονική συγκυρία.