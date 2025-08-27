Πρωίαν Σε Είδον: Πότε ξεκινάει πάλι στην ΕΡΤ1 - Η ώρα προβολής

Το αγαπημένο πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ, «Πρωίαν σε είδον», επιστρέφει στην ΕΡΤ1 ανανεωμένο και γεμάτο ενέργεια, για τέταρτη χρονιά!

Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στις 09:00 και για τρεις ώρες καθημερινά, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά μάς υποδέχονται με το γνώριμο χαμόγελό τους, σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει.

Ενδιαφέρουσες συζητήσεις με ξεχωριστούς καλεσμένους, ευχάριστες ειδήσεις, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ, αλλά και προτάσεις για ταξίδια, καθημερινές δραστηριότητες και θέματα lifestyle που κάνουν τη διαφορά. Όλα με πολύ χαμόγελο και ψυχραιμία…

Η σεφ Γωγώ Δελογιάννη παραμένει σταθερή αξία, φέρνοντας τις πιο νόστιμες συνταγές και γεμίζοντας το τραπέζι με αρώματα και γεύσεις, για μια μεγάλη παρέα που μεγαλώνει κάθε πρωί.

Όλα όσα συμβαίνουν βρίσκουν τη δική τους θέση σε ένα πρωινό πρόγραμμα που ψυχαγωγεί και διασκεδάζει με τον καλύτερο τρόπο.

Πρωίαν Σε Είδον: Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 09.00 στην ΕΡΤ1