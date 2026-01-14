Πρώτο με διαφορά: Το πρόγραμμα που τρέλανε την τηλεθέαση το 2025, σύμφωνα με τη Nielsen

Το πρόγραμμα που αναδείχθηκε πρώτο στη μάχη της τηλεθέασης για το έτος 2025 ανακοίνωσε η Nielsen με βάση τα επίσημα στοιχεία για τα δέκα προγράμματα με τη μεγαλύτερη απήχηση στην ελληνική τηλεόραση.

Τηλεθέαση: Αυτά είναι τα 10 προγράμματα που έκαναν τη διαφορά

Ο τελικός της Eurovision, στον οποίο η Κλαυδία και η Ελλάδα βρέθηκαν στην έκτη θέση άφησε πίσω τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, αλλά και το πολυσυζητημένο επετειακό reunion της σειράς «Παρά Πέντε», καταγράφοντας την υψηλότερη τηλεθέαση της χρονιάς.

Τη λίστα συμπληρώνουν οι σημαντικοί αγώνες της Εθνικής Ελλάδας, καθώς και η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket. Παράλληλα, δύο αγώνες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου βρέθηκαν επίσης στις πρώτες θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική των αθλητικών μεταδόσεων.

Από τη δεκάδα δεν θα μπορούσε να λείπει και το reunion της παρέας του «Παρά Πέντε», το οποίο αποτέλεσε το μοναδικό πρόγραμμα της λίστας που δεν συνδεόταν με διεθνή διοργάνωση, αποδεικνύοντας τη διαχρονική απήχηση της σειράς στο τηλεοπτικό κοινό.

Τα στοιχεία της Nielsen επιβεβαιώνουν για ακόμη μία χρονιά τη διαχρονική αγάπη των Ελλήνων τηλεθεατών για τη Eurovision, αλλά και τη στρατηγική επιλογή της ΕΡΤ να επενδύει σταθερά στον διαγωνισμό.