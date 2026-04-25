Το ψυχρό κλίμα Γκουντάρα - Καινούργιου: «Της έστειλα μήνυμα για την κόρη της, δεν μου απάντησε»

Ψυχρές παραμένουν οι σχέσεις Γρηγόρη Γκουντάρα και Κατερίνας Καινούργιου μετά το τέλος της συνεργασίας τους και το μπλοκ που ήρθε τον Νοέμβριο έπειτα από μια δήλωση της Ναταλί Κάκκαβα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποκάλυψε ότι έστειλε μήνυμα στην παρουσιάστρια για τη γέννηση της κόρης της, αλλά η ίδια δεν του απάντησε. Παράλληλα αναφέρθηκε και στον λόγο που τον έχει αποκλείσει από τα social media.

«Το τέλος της συνεργασίας με την Κατερίνα Καινούργιου ήταν μια περίεργη συνθήκη. Χωρίσαμε. Δεν θέλω να πω πράγματα που μπορεί και να παρεξηγηθούν. Εδώ είπα μια αλήθεια τηλεοπτική και με έκανε μπλοκ η Κατερίνα και στεναχωρήθηκα. Έδωσε μια συνέντευξη η Κατερίνα, ενώ εμένα όλο το καλοκαίρι με παίρνανε να σχολιάσω. Να της ζήσει και η κορούλα της, πόσο χαίρομαι. Ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου.

Εννοείται της έστειλα μήνυμα και δε μου απάντησε. Δε μπορώ να το καταλάβω. Εγώ πραγματικά χάρηκα για την Κατερίνα. Τη νοιαζόμουν. Δε με νοιάζει το επαγγελματικό. Εγώ είμαι και λίγο περίεργος. Δεν είναι όλα δουλειά, τη νοιαζόμουν πραγματικά.

Ενώ λοιπόν εμένα όλο το καλοκαίρι με έπαιρναν να μιλήσω για την Κατερίνα, δε μίλησα ποτέ και πουθενά. Και έδωσε μια συνέντευξη η Κατερίνα και είπε ότι πρωταρχικό δικό μου μέλημα ήταν να κάνω εκπομπή με τη σύζυγό μου, τη Ναταλί. Χωρίς να πει καν το όνομά της. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ ήμουν άνεργος μέχρι το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο…» είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας τόνισε για τον τηλεοπτικό τους «χωρισμό»: «Εγώ είμαι στη Barkingwell με τον Νίκο Κοκλώνη. Και αποφάσισα να παραμείνω με τον Νίκο Κοκλώνη. Τελεία και πάμε παρακάτω… Με την Κατερίνα τα είχαμε πει όλα. Ήξερε πολύ καλά ποιά είναι η δική μου απόφαση. Γι’ αυτό μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε, και γι’ αυτό βγήκα και το είπα τηλεοπτικά, ότι δεν ισχύει. Και μετά με έκανε μπλοκ».