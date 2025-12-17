Αλέξης Τσίπρας: «Στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας η κυβέρνηση έχει πια τελειώσει»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα αναδεικνύοντας το δίλημμα Νέος Πατριωτισμός έναντι της διαφθοράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε πως «η κυβέρνηση καταρρέει κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της και της διαφθοράς. Στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας έχει πια τελειώσει. Και το γνωρίζουν και οι ίδιοι, ότι έχουν τελειώσει».

Μάλιστα ο κ.Τσιπρας αναφέρθηκε και στη δύναμη και την ευκαιρία που έχει η κοινωνία να αλλάξει τους συσχετισμούς σημειώνοντας ότι «ο λαός, οι πολίτες, η κοινωνία, που διεκδικεί μια πολιτική αλλαγής και προόδου, είναι σήμερα ο κοιμισμένος γίγαντας που μπορεί όλα να τα αλλάξει.

Η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη. Οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε. Αυτό που τους βολεύει είναι η στασιμότητα. Τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο».

«Τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο, τους βολεύει η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος»

Ταυτόχρονα ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε και την κριτική που για το βιβλίο του υπογραμμίζοντας πως: «Το κύμα της πολεμικής, της εμπάθειας και της συκοφάντησης για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, δεν σηκώθηκε μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά και γιατί, κυρίως θα έλεγα, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Αυτό που τους βολεύει είναι η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος.

Και αυτή τη στασιμότητα απειλεί η Ιθάκη. Όχι ως ένα ταξίδι που έγινε στο παρελθόν αλλά ως ένα ταξίδι που ετοιμάζεται για το μέλλον. Οι ερασιτέχνες της πολιτικής, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τα καταφέρανε εκεί που απέτυχαν με τραγικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την πατρίδα οι επαγγελματίες της εξουσίας.

Οι γόνοι και τα τζάκια βύθισαν τη χώρα στην κρίση και τη χρεοκοπία, ενώ εμείς την οδηγήσαμε στην ασφάλεια και τη δημοκρατική κανονικότητα». Ασκώντας δριμεία κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου για τα σκάνδαλα τόνισε ότι «έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον βάλτο των καρτέλ στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα Σούπερ Μάρκετ και στις τράπεζες που θησαυρίζουν από την ασφυξία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών.

Διαβάστε ακόμα: Τσίπρας από Πάτρα: «Η κοινωνία χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και εμπιστοσύνης»

Τον βάλτο μιας κοινωνίας των τεσσάρων πέμπτων, στην οποία το ένα πέμπτο θα ζει με άνεση, αποταμιεύοντας, και τα τέσσερα πέμπτα θα επιβιώνουν με όρους καθημερινής αγωνίας». Ενώ μίλησε για ένα νέο δίπολο «ΝΕΟΣ ΑΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ VS ΔΙΑΦΘΟΡΑ: Είναι τόσο βαθιά διεφθαρμένοι που αξιοποίησαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όχι για να στηρίξουν την παραγωγή, αλλά για να στηρίξουν τα δικά τους πελατειακά δίκτυα. Είδαμε το αποκρουστικό πρόσωπο των φραπέδων και των χασάπηδων.

Δεν είδαμε όμως ακόμη τα πρόσωπα των συνένοχών τους στα κυβερνητικά έδρανα. Η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας, μια νέα ηθική διακυβέρνησης αλλά και μια νέα συλλογική κουλτούρα. Έναν νέο πατριωτισμό που σαν συλλογικό κύμα θα παρασύρει τη διαφθορά αλλά και την κοινωνική αδικία.

Γιατί δεν είναι μόνο οι φραπέδες με τα ανοιχτά πουκάμισα. Πολλές φορές είναι και οι Εσπρέσσο με τα λευκά κολάρα και τις γραβάτες – και ίσως πολύ περισσότερο αυτοί- που λυμαίνονται τις συλλογικές δυνατότητες του τόπου μας, για να βγάζουν υπερκέρδη».

«Οι αγρότες δίκαια εξεγείρονται»

Στην εκδήλωση μίλησε και ένας νέος αγρότης για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου με τον Αλέξη Τσίπρα να σημειώνει «οι αγρότες δίκαια εξεγείρονται. Αφού έχουν ρημάξει με την έμμεση φορολογία και τον υψηλό ΦΠΑ σκόπιμα τη πλειοψηφία των φορολογούμενων προκειμένου να έχουν πλεόνασμα προεκλογικά και να κάνουν παροχές με μικροπολιτική σκοπιμότητα. Ε ας τα δώσουν τώρα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους.

Ας τους δώσουν τώρα στο 100% όσα δηλώσανε, από εθνικούς πόρους, έστω με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και ας γίνει ο τελικός συμψηφισμός όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των δικαιούχων. Ας προχωρήσουν επίσης στην πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες και στην αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων μέχρι να ορθοποδήσουν».

Ο πρώην πρωθυπουργός μετά τον εξώστη στο Παλλας και τη σκληρή κριτική στους πρώην συντρόφους του είπε «με κατηγορούνε πολλοί ότι είμαι σκληρός όχι μόνο με την κυβέρνηση αλλά και με την αντιπολίτευση. Δεν είμαι εγώ σκληρός, σκληρή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε. Η κραυγή «να γίνει κάτι» αντηχεί απελπισμένα. Αναζητούν όλοι ελπίδα. Και για να αναζητείται η ελπίδα, προφανώς δεν υπάρχει στους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς».

«Χρειάζεται μια δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης»

Και τόνισε ότι «Χρειάζεται μια δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης. Που θα ξεπεράσει την αδρανή γραφειοκρατία των σημερινών πολιτικών σχηματισμών. Από τα κάτω και με τους πολίτες ενεργούς. Με πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης των πολιτών που μπορούν να γίνουν δυνάμεις αφύπνισης, αντίστασης και κινητοποίησης στις τοπικές κοινωνίες και στους κλάδους της παραγωγής που σηκώνουν τα βάρη της σημερινής πολιτικής.

Για μια νέα δυναμική, οργανωμένη από τα κάτω, που θα αποκρυσταλλωθεί σε πολιτικό κίνημα, ικανό και αποφασισμένο να ανατρέψει τους συσχετισμούς και να φέρει τη πολιτική αλλαγή. Έτσι που στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, η σημερινή κυβέρνηση να βρει απέναντί της ισχυρό αντίπαλο, ικανό να την κερδίσει. Η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη.

Οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε. Να απευθυνθούμε με το θάρρος του δίκιου στους πολίτες όλων των παρατάξεων, όπως και σε εκείνους που έχουν αποσυρθεί απογοητευμένοι. Οι ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΙΚΗΣ είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες. Χωρίς αποκλεισμούς, προαπαιτούμενα, πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων, να δώσουμε περιεχόμενο στη διάθεση του προοδευτικού πολίτη να μη μείνει αδρανής. Με μια γόνιμη και δημιουργική ρήξη με το παρελθόν».