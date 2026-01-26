Survivor: «Πίνω φρέντο εσπρέσσο και είμαι ωραίος» - Οι Αθηναίοι πείραξαν γνωστό τραγούδι και μας «έκαψαν»

Η τρίτη εβδομάδα ξεκίνησε χθες Κυριακή (25/1) για το Survivor με τους Επαρχιώτες και τους Αθηναίους να ρίχνονται στον στίβο μάχης, διεκδικώντας την πρώτη ασυλία της εβδομάδας.

Με σκορ 10-6 οι Αθηναίοι ήταν εκείνοι που εξασφάλισαν την πολυπόθητη νίκη με τη Βασιλική Μουντή να φέρνει τον δέκατο πόντο στην ομάδα σε αναμέτρηση με τη Φωτεινή Καλεύρα. Μάλιστα, για τη Βασιλική ήταν ο τρίτος πόντος στον συγκεκριμένο αγώνα σε τρεις αναμετρήσεις.

Αμέσως μετά τη νίκη τους οι Αθηναίοι ξεκίνησαν να πανηγυρίζουν ξέφρενα, κάτι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια στο Survivor.

Εκεί που μας έπιασαν, όμως, όντως απροετοίμαστους οι Αθηναίοι ήταν με το τραγούδι τους που δεν ήταν άλλο από μια παραλλαγή του «κλασικού» τραγουδιού, «Είμαστε Αλάνια», με τους στίχους κομμένους - ραμμένους στα μέτρα των Αθηναίων.

Έτσι, ακούσαμε τους παίκτες να τραγουδούν:

«Είμαι Αθηναίος

Πίνω φρέντο εσπρέσσο

Και είμαι ωραίος

Και στο Κολωνάκι

Λέμε το σουβλάκι καλαμάκι

Το πρωί στην Ερμού

πάω για νύχια και μπιζού

και άμα θέλω φαί

Πάω στου Ψυρρή»

Για όποιον δεν το πιστεύει ή θέλει να το ακούσει κιόλας για να έχει ολοκληρωμένη... εικόνα, δεν έχει παρά να δει το παρακάτω βίντεο μετά το 2':20".

Αθηναίοι, μη μας παρεξηγήσετε, αλλά μας... «κάψατε» λίγο και δεν έχουμε και πολλά περιθώρια.

ΥΓ: Να τρέμουμε και στην ιδέα κάποιου άλλου... remix όταν σταυρώσουν πάλι νίκη και οι Επαρχιώτες; Θα δείξει στα επόμενα επεισόδια του Survivor.