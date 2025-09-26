Ροντέο στο Open με την Λατινοπούλου και τον διευθυντή site: «Θέλω το όνομα αυτού που έγραψε το άρθρο»

Ανέβηκε για τα καλά η ένταση στο στούντιο της εκπομπής του Open, «10 παντού», όπου ήταν καλεσμένη η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Αφού αρχικά προέβη σε διευκρινίσεις αναφορικά με τη δήλωση για «τσαντίρι» στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, λέγοντας πως τάσσεται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και η ίδια μίλησε για «τη σημαία της Παλαιστίνης που περιφέρουν, του ΠΑΜΕ, του ΚΚΕ και των αναρχικών», στη συνέχεια επεσήμανε: «Θέλω να τονίσω ότι κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, αυτοί που διαστρεβλώνουν, πρέπει να μάθουν να βάζουν και την υπογραφή τους.

Δεν γίνεται να βγαίνει δημοσίευμα και να λέει πράγματα τα οποία εγώ δεν είπα. Γιατί διαχώρισα, είπα άλλο... Σέβομαι τον πατέρα, τον κ. Ρούτσι. Από κει και πέρα, το να στήνουν ο κάθε Κασσελάκης, ο κάθε Δούκας και να περνάει ο καθένας με τη σημαία της Παλαιστίνης, ο άλλος για τη Γάζα, άλλοι για το ΠΑΜΕ, άλλο για το ΚΚΕ κτλ, αυτό το πράμα δεν τιμά το ωραιότερο μνημείο της χώρας μας που είναι του Αγνώστου Στρατιώτη».

Ανέφερε δε στη συνέχεια: «Δεν μπορούν να διαστρεβλώνουν και να λένε αυτά τα είπα για τον κ. Ρούτσι για να μου κάνουν πόλεμο. Δεν έβαλα ποτέ στο στόμα μου τη λέξη αισθητική. Βάζετε στο στόμα μου κάτι που δεν είπα; Εγώ είπα τιμούμε. Έχουμε ιερό χρέος να τιμούμε τα ιερά μνημεία αυτής της χώρας. Δεν μίλησα για τον κ. Ρούτσι το ξαναλέω. Ο κ. Ρούτσι είναι άλλη περίπτωση και πρέπει να μείνει εκεί. Εγώ μιλάω για όλη την περιρρέουσα κατάσταση που άλλος σηκώνει τη σημαία της Παλαιστίνης, πάει ο Κασσελάκης, πάει ο Δούκας, πάνε οι Αναρχικοί, πάνε οι Ρουβίκωνες δηλαδή τι το κάναμε το Μνημείο;».

Λίγο πριν μιλήσουν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επανήλθε στο θέμα λέγοντας: «Θέλω να κάνω μία τελευταία καταγγελία σχετικά με τα Τέμπη και με αυτό που γράφτηκε. Αυτό το άρθρο είναι συγκεκριμένα από το «Έθνος», εγώ δεν τσουβαλιάζω όλους τους δημοσιογράφους που εργάζονται εκεί. Όμως ο συγκεκριμένος, ο οποίος διαστρέβλωσσε τα λόγια μου και δεν είχε θάρρος να βάλει την υπογραφή του... γιατί ξέρει ότι δεν μπορώ να προχωρήσεω σε μήνυση έτσι».

Η παρέμβαση και ο τσακωμός με τον διευθυντή του Έθνους

Στη συνέχεια παρενέβη ο διευθυντής της ιστοσελίδας Ethnos.gr. Ο Αδάμος Ζαχαριάδης αρχικά κάλεσε όποιον θέλει να έχει άποψη για τα όσα είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου να ακούσει το απόσπασμα και στη συνέχεια ξεκίνησε να διαβάζει τα όσα είπε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής».

«Το όνομα αυτού που έγραψε το δημοσίευμα θέλω» τον διέκοψε η κα. Λατινοπούλου. «Θέλω το όνομά του... Θέλω το όνομα αυτού που το έγραψε» συνέχισε να λέει με τον διεθυντή του Έθνους να συνεχίζει να διαβάζει τις δηλώσεις της.

«Θα τελειώσω και θα πείτε ότι θέλετε» της απάντησε σε κάποια φάση. «Θέλω το όνομά του, μα τι να ακούσω; Τι συζητάμε;» αντέδρασε η ίδια. «Τι θα πει αυτό; Δημοκρατία έχουμε όταν κάποιος προσβάλει και λέει ψέματα; Στο όνομά του πάνω;».

Ο κ. Ζαχαριάδης στη συνέχεια ανέφερε: «Κα. Λατινοπούλου, όταν άρθρο σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα έχει υπογραφή Newsroom την ευθύνη αναλαμβάνει ο διευθυντής. Κινηθείτε νομικά και κάντε μήνυση στον διευθυντή».

Στη συνέχεια είπε: «Αν κατά τη σύνηθη πρακτική σας, που ακολουθούν οι ομοϊδεάτες σας...» εκεί η Αφροδίτη Λατινοπούλου ξέσπασε και είπε: «Α μπράβο... Αυτή είναι η δουλειά σας... Έτσι, έτσι, έτσι... Ομοϊδέατες; Μπράβο, το είπατε. Καταλάβαμε τι εξυπηρετείται. Αυτή είναι η δουλειά σας. Να κατηγορείται εμένα και τους ομοϊδεάτες μου, να διαστρεβλώνεται την αλήθεια και να περνάτε την εικόνα που θέλετε εσείς να περάσετε».

«Είναι χαρακτηριστικό της πολιτικής σας τοποθέτησης ο λαϊκισμός» πήρε την απάντηση από τον κ. Ζαχαριάδη που συμπλήρωσε: «Σε καμία περίπτωση στην χθεσινή σας τοποθέτηση δεν είπατε αυτό που λέτε τώρα», απαντώντας στο: «Δεν ακούσατε ότι διαχώρισα τον κ. Ρούτσι και το μνημείο; Δεν καταλαβαίνετε τα ελληνικά μου;».

Πότε μίλησα εγώ για την αισθητική; Που την ξετρυπώσατε αυτή τη λέξη;» συνέχισε η κα. Λατινοπούλου. «Κάνατε λάθος τη δουλειά σας, αντικειμενική δημοσιογραφία είναι να παίρνεις ακριβώς αυτό που λέει ο άλλος».

Τι ακριβώς είπε η Λατινοπούλου στο Mega

«Πρέπει να γίνει δεκτό αυτό το αίτημα (του Πάνου Ρούτσι) και ήδη θα έπρεπε να είχε γίνει δεκτό σε μία ευνομούμενη χώρα. Από την άλλη αυτό που θέλω να πω, είναι ότι με θλίβει η εικόνα στον ιεδρό χώρο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάποια πράγματα είναι ιερά. Εκεί, σε εκείνο το μνημείο, υπάρχει γιατί οι πρόγονοί μας, έχυσαν το αίμα τους για την πατρίδα μας. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν είναι εικόνα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως... Δεν μπορεί ο καθένας, άλλος ανεβαίνει στην Ακρόπολη, κρεμάει πανό για το ΚΚΕ και δεν συλλαμβάνονται. Δεν τιμωρούνται».

