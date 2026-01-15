Ρουκ Ζουκ: Παίκτης έκανε σχεδόν πρόταση γάμου στη Δέσποινα Καμπούρη - «Ζέτα, δεν πιστεύω να ζήλεψες;»

Σίγουρα δεν ήταν η πρώτη φορά που παίκτης του Ρουκ Ζουκ φλέρταρε τη Ζέτα Μακρυπούλια, αλλά αυτή τη φορά είχαμε… ανατροπή αφού σε επόμενο επεισόδιο έκανε πρόταση γάμου στην γκεστ, Δέσποινα Καμπούρη.

Από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισε, ο Νίκος δεν έκρυψε ότι είναι μεγάλος φαν της Ζέτας Μακρυπούλια και ότι θέλει να φύγει και εκείνη μαζί με τους (εννοώντας την ομάδα του) μετά το παιχνίδι με την παρουσιάστρια να αντιδρά όπως πάντα με… χαμόγελο και να το ρίχνει στο χιούμορ.

Μάλιστα, ο Νίκος, ο οποίος δουλεύει ως μπάρμαν, αφού προσφέρθηκε να της φτιάξει κοκτέιλ (Sex on the Beach) εκτός πλατό, της έδειξε ότι έχει «σοβαρό σκοπό» και θα την παντρευόταν άνετα χωρίς να τον νοιάζει η διαφορά ηλικίας που του υπενθύμισε η Ζέτα Μακρυπούλια ότι έχουν.

«Ας φάω τα νιάτα μου», της απάντησε ο νεαρός παίκτης, ο οποίος δήλωσε ότι αν και είναι κατά της δέσμευσης, τα τελευταία λεπτά που τη συνάντησε από κοντά, έχει ωριμάσει και έχει πλέον κατασταλλάξει. Άλλωστε, «μεγαλώσαμε», σχολίασε ο ίδιος οπότε ήρθε η ώρα να αποκατασταθούν και οι δύο.

Και κάπου εκεί ήρθε η.. ανατροπή αφού η ομάδα του Νίκου έπαιξε και σε επόμενα επεισόδια του Ρουκ Ζουκ και η Ζέτα Μακρυπούλια του έφερε στο πλατό την άλλη του μεγάλη αδυναμία, όπως της είχε πει, τη Δέσποινα Καμπούρη.

Ο παίκτης χαιρέτησε και εκείνη με χειροφίλημα, δηλώνοντας πως έχει «αδυναμία στην οντότητα Δέσποινα Καμπούρη», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Βέβαια, θέλω να σε προστατέψω, είναι λίγο παιχνιδιάρης. Ρίχνει τα δίχτυα του παντού, πριν από λίγο πέταγε υπονοούμενα σε εμένα, τώρα σε είδε τα ξέχασε όλα», προειδοποίησε η Μακρυπούλια την Καμπούρη.

Και κάπου εκεί ο Νίκος όντως «ξέχασε» τη Μακρυπούλια και άρχισε να διεκδικεί την Καμπούρη, η οποία παράλληλα ρωτούσε να μάθει εάν είναι συγγενής με τον φίλο του Νίκου, Θανάση, ο οποίος έχει το ίδιο επίθετο με εκείνη.

«Μπορούμε να κάνουμε και ένα γρήγορο τεστ DNA να δούμε εάν είμαστε όντως συγγενείς», του είπε η παρουσιάστρια στον Θανάση με τον Νίκο να πετάγεται και να λέει «Ή να γίνουμε», με αποτέλεσμα να λυθούν στα γέλια όλοι όσοι ήταν στο πλατό.

Μάλιστα, στη συνέχεια και αφού είχε φύγει πια η Δέσποινα Καμπούρη από το πλατό, ο Νίκος επέστρεψε... στη Ζέτα, ρωτώντας τη: «Δεν πιστεύω να ζήλεψες;» με τη Μακρυπούλια να του απαντάει «όχι» και να του ζητάει να το κοιτάξει στο μέλλον που ενθουσιάζεται έτσι εύκολα και το ζει κιόλας.

Μπορεί ο παίκτης του Ρουκ Ζουκ να μην ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με κάποια από τις δύο παρουσιάστριες του ΑΝΤ1, αλλά οι διάλογοι ήταν πραγματικά απολαυστικοί.