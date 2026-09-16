Σάλος με ριάλιτι του Netflix: Αναβιώνει το πείραμα των φυλακών του Στάνφορντ που είχε διακοπεί

Σάλος αντιδράσεων προκλήθηκε στα social media μετά από την απόφαση του Netflix να κυκλοφορήσει σειρά ριάλιτι βασισμένη στο διαβόητο πείραμα της φυλακής του Στάνφορντ.

Με τίτλο «The New Stanford Prison Experiment», η σειρά είχε ανακοινωθει πως θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Οκτωβρίου, ενώ θα αποτελείται από έξι επεισόδια διάρκειας 45 λεπτών.

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«Τριάντα εθελοντές εισέρχονται σε μια πραγματική φυλακή και τους ανατίθενται τυχαία ρόλοι δεσμοφυλάκων ή κρατουμένων», αναφέρει η επίσημη σύνοψη που εξασφάλισε το Variety.

EXCLUSIVE: Netflix has announced "The New Stanford Prison Experiment," an unscripted series streaming Oct. 21.



"Thirty willing participants enter a real prison and are randomly assigned as guards or prisoners. Thrust into a system of power, hierarchy, and control, they’ll… pic.twitter.com/DgcfDI09mP — Variety (@Variety) September 15, 2026

«Βυθισμένοι σε ένα σύστημα εξουσίας, ιεραρχίας και ελέγχου, θα ανακαλύψουν αν οι απλοί άνθρωποι συμμορφώνονται αναπόφευκτα με τους ρόλους που τους δίνονται, ή αν η ενσυναίσθηση, η ηθική και η ατομικότητα μπορούν να αντισταθούν στις δυνάμεις που τους ωθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Καθώς η πίεση κλιμακώνεται και οι ισορροπίες ισχύος αρχίζουν να μεταβάλλονται, το κεντρικό ερώτημα γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ: Μήπως η εξουσία διαφθείρει;», προστίθεται.

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Μετά την είδηση κυκλοφορίας του ριάλιτι, πλήθος χρηστών αντέδρασαν στο X, καθώς το κανονικό πείραμα είχε σταματήσει απότομα, μόλις έξι ημέρες μετά την έναρξή του, καθώς οι φοιτητές που υποδύονταν τους δεσμοφύλακες άρχισαν να συμπεριφέρονται καταπιεστικά, ενώ εκείνοι που υποδύονταν τους κρατούμενους κατέληξαν να αισθάνονται άγχος και πίεση.

Σχολιάζοντας το ρεπορτάζ του Variety, ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά στο X: «Συγγνώμη, αλλά ΤΙ; Δηλαδή, τι στο καλό;;;». «Η πραγματικότητά μας είναι μια ατέρμονη παρωδία, και μάλιστα καθόλου αστεία», έγραψε κάποιος άλλος.

«Το Netflix πήρε εντελώς ΛΑΘΟΣ μαθήματα από το Squid Game», πρόσθεσε ένας τρίτος, αναφερόμενος στη δημοφιλή νοτιοκορεατική σειρά της πλατφόρμας.

Το αμφιλεγόμενο πείραμα και ο λόγος που σταμάτησε

Στο πείραμα που έλαβε χώρα το 1971, ο Δρ. Philip Zimbardo και μια ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών στρατολόγησαν νεαρούς φοιτητές για να περάσουν δύο εβδομάδες σε μια εικονική φυλακή, στο υπόγειο ενός κτιρίου στην πανεπιστημιούπολη του Stanford.

Γραφεία μετατράπηκαν σε κελιά, ο διάδρομος έγινε προαύλιο και μια αποθήκη καθαρισμού μετατράπηκε σε «απομονωτήριο».

Μια δραματική ταινία του 2016, με πρωταγωνιστή τον Billy Crudup στον ρόλο του Zimbardo, επιχείρησε να παρουσιάσει το πώς η κατάσταση κατέληξε να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Αρκετοί από τους φοιτητές, οι οποίοι είχαν επιλεγεί τυχαία για να εκτελέσουν χρέη δεσμοφύλακα, άρχισαν σύντομα να αντλούν ευχαρίστηση από τον ψυχολογικό βασανισμό των κρατουμένων.

Άλλοι απλώς παρακολουθούσαν άπραγοι, ενώ οι συνάδελφοί τους προέβαιναν σε σεξουαλικούς εξευτελισμούς των κρατουμένων, τους απαγόρευαν να κοιμούνται, τους ανάγκαζαν μέχρι και να αφοδεύουν σε κουβάδες.

Ο Zimbardo δέχθηκε έντονη κριτική, καθώς είχε αναλάβει τον ρόλο του διευθυντή της φυλακής, βάζοντας τον εαυτό του στον ρόλο του ενεργού συμμετέχοντα στη μελέτη και όχι του ουδέτερου παρατηρητή.

«Το αποτέλεσμα της μελέτης μας ήταν συγκλονιστικό και απρόσμενο», έγραψε αργότερα ο Zimbardo σε συνεργασία με έναν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετείχαν στο εγχείρημα.

Το πείραμα αποτελεί παράδειγμα πλέον στην επιστήμη της ψυχολογίας και είναι αντικείμενο μάθησης της ψυχολογίας του κακού και της δεοντολογίας της ψυχολογικής έρευνας με ανθρώπους-συμμετέχοντες.