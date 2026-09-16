Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός αρνήθηκε φαγητό στη ΓΑΔΑ - «Ξεκίνησα απεργία πείνας»

Κλιμακώνεται η στάση των δύο συλληφθέντων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ολοκληρώνονται οι τυπικές διαδικασίες για τη μεταφορά τους στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός που κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) προχώρησε σε απεργία πείνας.

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Το γεγονός έγινε γνωστό όταν αρνήθηκε να παραλάβει το φαγητό που του μεταφέρθηκε στο κρατητήριο, δηλώνοντας στους αστυνομικούς την απόφασή του να απέχει από την σίτιση. Την ίδια ώρα, η κατηγορούμενη γιατρίνα παραμένει υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Οι αρχές βρίσκονται εν αναμονή των τυπικών εγγράφων της προφυλάκισης. Εφόσον οι σχετικές διαδικασίες εκδοθούν, η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων στον Κορυδαλλό θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας. Σε διαφορετική περίπτωση, η μεταφορά τους στις φυλακές αναβάλλεται για αύριο.