Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική αναφορά του «Καλημέρα Ελλάδα»

Η αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα», που ήταν για χρόνια στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη, μίλησε στην εκπομπή με αφορμή τα γενέθλια του που θα ήταν σαν σήμερα.

καλημέρα ελλάδα
Αναφορά στον Γιώργο Παπαδάκη στο «Καλημέρα Ελλάδα» | ANT1@GLOMEX
Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα (5/2) θα ήταν τα γενέθλια του Γιώργου Παπαδάκη, η νέα ομάδα του ANT1, έκανε μια συγκινητική αναφορά, η οποία ήταν ιδέα της αρχισυντάκτριας του που ήταν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια. 

Η Άννυ Ζιώγα, η οποία μετά το θάνατό του είχε κάνει ίσως και την πιο σπαρακτική δήλωση για τον χαμό του παρουσιαστή, δήλωσε: «Να σας πω ότι σήμερα για την εκπομπή όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. 

Είχε γενέθλια ο Γιώργος Παπαδάκης. Δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας αλλά η φωνή του, η αλήθεια του, και ο τρόπος που μας έχει κάνει να βλέπουμε τα πράγματα. 5 φεβρουαρίου λοιπόν σήμερα. Θεώρησα ότι είναι καλό στη μνήμη του και λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν οι 40 μέρες να πούμε μια κουβέντα», είπε η αρχισυντάκτρια του. 

Ο νέος παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα», Στέφανος Σίσκος, δήλωσε με τη σειρά του: «Όταν άκουσα και εγώ και συζητήσαμε για το Καλημέρα Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης, δεν ήταν κάτι άλλο».

«Εδώ που τα λέμε εμείς είμαστε επίγονοι εδώ. Όχι η Άννυ γιατί ήταν εδώ από την αρχή, αλλά για εμάς όλους...Πραγματικά όταν λες Καλημέρα Ελλάδα, Παπαδάκης λες. Τι λες τώρα», συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Στάθης. 

Ο Στέφανος Σίσκος είπε κλείνοντας: «Μακάρι στη δημοσιογραφική μου καριέρα να τον φτάσω στο μικρό του δαχτυλάκι και κυρίως στην αγάπη που είχε από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια».

