Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική αναφορά του «Καλημέρα Ελλάδα»

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα (5/2) θα ήταν τα γενέθλια του Γιώργου Παπαδάκη, η νέα ομάδα του ANT1, έκανε μια συγκινητική αναφορά, η οποία ήταν ιδέα της αρχισυντάκτριας του που ήταν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια.
Η Άννυ Ζιώγα, η οποία μετά το θάνατό του είχε κάνει ίσως και την πιο σπαρακτική δήλωση για τον χαμό του παρουσιαστή, δήλωσε: «Να σας πω ότι σήμερα για την εκπομπή όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια ιδιαίτερη μέρα.
Είχε γενέθλια ο Γιώργος Παπαδάκης. Δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας αλλά η φωνή του, η αλήθεια του, και ο τρόπος που μας έχει κάνει να βλέπουμε τα πράγματα. 5 φεβρουαρίου λοιπόν σήμερα. Θεώρησα ότι είναι καλό στη μνήμη του και λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν οι 40 μέρες να πούμε μια κουβέντα», είπε η αρχισυντάκτρια του.
Ο νέος παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα», Στέφανος Σίσκος, δήλωσε με τη σειρά του: «Όταν άκουσα και εγώ και συζητήσαμε για το Καλημέρα Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης, δεν ήταν κάτι άλλο».
«Εδώ που τα λέμε εμείς είμαστε επίγονοι εδώ. Όχι η Άννυ γιατί ήταν εδώ από την αρχή, αλλά για εμάς όλους...Πραγματικά όταν λες Καλημέρα Ελλάδα, Παπαδάκης λες. Τι λες τώρα», συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Στάθης.
Ο Στέφανος Σίσκος είπε κλείνοντας: «Μακάρι στη δημοσιογραφική μου καριέρα να τον φτάσω στο μικρό του δαχτυλάκι και κυρίως στην αγάπη που είχε από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια».
