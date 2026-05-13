Σάρωσε σε τηλεθέαση ο Α' Ημιτελικός με τον Akyla: Σε ποιο μισό θα εμφανιστεί στον Τελικό της Eurovision 2026

Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 που προβλήθηκε χθες από την ΕΡΤ1, απογείωσε την τηλεθέαση της Δημόσιας Τηλεόρασης, η οποία ξεπέρασε και το 50% την ώρα που ο Akylas τραγουδούσε το Ferto στη σκηνή.

Συνολικά τον Α' Ημιτελικό παρακολούθησαν 475.000 τηλεθεατές και η κάλυψη κυμάνθηκε σε 994.000.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό ο μέσος όρος ήταν 47,7%, ενώ στο γενικό σύνολο ο μέσος όρος ήταν 37,7% με την ΕΡΤ1 να κόβει πρώτη το νήμα στον πίνακα τηλεθέασης, σε όλα τα κοινά, στη ζώνη από 22:00 έως 00:20.

Στις νεαρότερες ηλικίες (έως 17 ετών), το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 70%, στους άντρες (18-34 ετών) το 61%, και στις γυναίκες το 54,8%.

Το τρίλεπτο που ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το Ferto το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 43%, ενώ η τηλεθέαση ξεπέρασε το 44% κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Μεγάλη ήταν και η δυναμική της εκπομπής «Eurovision Night» που παρουσίασαν η Μπέτυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος, σημειώνοντας μέσο μερίδιο τηλεθέασης, 17,9% πριν τη διεξαγωγή του Α' Ημιτελικού και, 24% μετά την ολοκλήρωσή του.

Πολλοί παρακολούθησαν το show που περιελάμβανε υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις από το Eurovision Channel του Ertflix.

Ραντεβού αύριο, Πέμπτη 14 Μαΐου, με την ΕΡΤ1 που θα παρουσιάσει τον Β' Ημιτελικό καθώς και με την εκπομπή Eurovision Night.

Ο Μεγάλος Τελικός θα μεταδοθεί αυτό το Σάββατο (16/5) απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του Μεγάλου Τελικού, ενώ τη θέση θα τη μάθουμε μετά τη διεξαγωγή και του αυριανού Β' Ημιτελικού.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την πρόκριση ο Akylas δεν έκρυψε τη χαρά του και είπε μεταξύ άλλων: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Let’s go!».