Akylas: «Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου» - Οι πρώτες δηλώσεις μετά την πρόκριση

Ο Akylas ξεσήκωσε χθες (12/5) τους Eurofans στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026 με το Ferto και προκρίθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου (16/5).

Αμέσως μετά την πρόκριση ο Akylas έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ με τον ίδιο να μην κρύβει τη χαρά του τόσο για το αποτέλεσμα όσο και για το γεγονός ότι βρέθηκε στη σκηνή της Eurovision και την υποδοχή του κοινού μέσα στο στάδιο.

Διαβάστε επίσης: Eurovision 2026 - Φινλανδία: Το απόλυτο φαβορί με το live βιολί έκανε την αρένα να σειστεί

«Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία. Το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε, αλλά είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage.

Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε, είδα ανθρώπους που φορούσαν τέτοια σκουφάκια. Ήταν τρελό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Let’s go!», δήλωσε ο Akylas στην κάμερα της ΕΡΤ.

Όπως προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση του χθεσινού Α' Ημιτελικού, το ερχόμενο Σάββατο (16/5) ο Akylas θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του διαγωνιστικού μέρους, αλλά η θέση θα καθοριστεί και μετά τον Β΄ Ημιτελικό που θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη (14/5) και στον οποίο συμμετέχει και η Κύπρος με την Antigoni και το Jalla.