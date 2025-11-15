Σε διπλό ταμπλό στην TV: Έξι γνωστοί ηθοποιοί που φέτος παίζουν σε δυο σειρές

Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να το είχαμε «ξεσυνηθίσει» δεδομένου ότι ο αριθμός των σειρών που προβάλλονταν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν είχε μειωθεί αρκετά, όμως, φέτος που η μυθοπλασία έκανε δυναμικό comeback όχι μόνο με δράματα, αλλά και με κωμωδίες, αρκετούς ηθοποιούς τους βλέπουμε «σε διπλό ταμπλό».

Έτσι, τη μία μέρα μπορεί να τους βλέπεις στον έναν σταθμό να υποδύονται έναν χαρακτήρα και την επόμενη στη σειρά αντίπαλου σταθμού να ενσαρκώνει έναν τελείως κόντρα ρόλο.

Όχι ότι αυτό δε γινόταν και παλαιότερα στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, αλλά ίσως δε γινόταν σε τόσο έντονο βαθμό. Αντίθετα τώρα δεν είναι τόσο σπάνιο μια σειρά να προβληθεί πολύ αργότερα μετά το τέλος των γυρισμάτων της, με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάποιους ηθοποιούς σε περισσότερες από μία σειρές.

Στη συνέχεια έχουμε συγκεντρώσει έξι γνωστούς ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν σε σειρές που έχουν ξεχωρίσει είτε από πλευράς τηλεθέασης είτε γιατί σχολιάζονται έντονα στα social media.

Και δεν είναι οι μόνοι, ίσα ίσα είναι και πολλοί ακόμα, ενώ όσο θα κάνουν πρεμιέρα και άλλες σειρές στην πορεία της σεζόν, η λίστα θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.

Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Απο Κυριακή έως Τρίτη στις 21.00 στο «Μια Νύχτα Μόνο» του Mega η Μαριλίτα Λαμπροπούλου είναι η Αρετή, η οποία ενέδωσε στην ανήθικη πρόταση του Οδυσσέα προκειμένου να σώσει τη ζωή του γιου της και τελικά θα τον ερωτευτεί, απ' ότι καταλαβαίνουμε.

Τις Τετάρτες πάλι στις 22.30 στα «Παιχνίδια Εκδίκησης» του ΑΝΤ1 είναι η απατημένη Μαρίνα, της οποίας ο κόσμος γκρεμίζεται όταν ανακαλύπτει την παράλληλη σχέση του συζύγου της, Άγη (Νίκος Κουρή) και ορκίζεται εκδίκηση.

Νίκος Κουρής

Βέβαια και ο Νίκος Κουρής δεν πρωταγωνιστεί μόνο στα «Παιχνίδια Εκδίκησης» του ΑΝΤ1 όπου με την ερμηνεία ως Άγης έχει καταφέρει να γίνει «αντιπαθητικός» στο τηλεοπτικό κοινό εάν κρίνουμε από τα κατά καιρούς σχόλια στο X.

Τις Κυριακές στις 22.10 τον βλέπουμε στο «IQ160» του Star ως Αργύρη να μπλέκει σε περιπέτειες μαζι με την Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) με τους δυο τους - αν και φαινομενικά αταίριαστοι - να συνεργάζονται, προσπαθώντας να διερευνήσουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις.

Μίρκα Παπακωνσταντίνου

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου μπαίνει καθημερινά στα σπίτια μας χάρη στις ασταμάτητες επαναλήψεις της αγαπημένης σειράς «Το Σόι σου» - δυο φορές τη μέρα κιόλας - ενώ πλέον κάθε Παρασκευή μέσα από τα νέα επεισόδια του 6ου κύκλου, η Αλεξάνδρα σκορπίζει ήδη απλόχερα ακόμα περισσότερο γέλιο.

Ταυτόχρονα, όμως, βλέπουμε την αγαπημένη ηθοποιό και στη σειρά της ΕΡΤ1 «Καλά Θα Πάει και Αυτό», η οποία προβάλλεται από τη Δευτέρα μέχρι και Τετάρτη στις 22.00, ως Χαρίκλεια να ψάχνει μέσω social apps νύφη για τον γιο της, Πάρι.

Μιχάλης Λεβεντογιάννης

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, ως Χάρι Έβανς στο «Χοτέλ Ελβίρα» του Mega που προβάλλεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21.00, έχει κρυφή ατζέντα με σκοπό το δικό του κέρδος αν και στην πράξη πάντα το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται.

Τις Τρίτες πάλι στις 22:30 στο «Γιατί ρε πατέρα;» του ΑΝΤ1, ο γνωστός ηθοποιός κυκλοφορεί και οπλοφορεί ως Μιχαήλος, το δεξί χέρι του νονού Τσατσάνη που μας «έφυγε» νωρίς, αναζητώντας τη βαλίτσα με τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Το μόνο κοινό των δύο ηρώων είναι ότι ο έρωτας δεν λείπει, αφού στο «Χοτέλ Ελβίρα» ακούει στο όνομα... Ελβίρα και στο «Γιατί ρε πατέρα;» στο όνομα Βιβή.

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Ο «Ανδρέας» Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης έχει επιστρέψει κάθε Παρασκευή στις 22:00 με τον νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς «Ο Γιατρός» στον Alpha και τον βλέπουμε να έχει ανακτήσει τη μνήμη του και πλέον ως Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής να ανησυχεί όχι μόνο για το μέλλον της πτέρυγας, αλλά και να αντιμετωπίσει το δικό του παρελθόν.

Την ίδια στιγμή, όμως, βλέπουμε τον γνωστό ηθοποιό κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30 και στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο Δικαστής» όπου ως Πέτρος Δημητρίου καλείται να προδώσει τα πιστεύω του προκειμένου να καλύψει τον γιο του που εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο, διαφορετικά εκείνος θα κινδυνέψει να πέσει στα χέρια της Μαφίας που θα ζητάει εκδίκηση.

Θεανώ Κλάδη

Η Θεανώ Κλάδη ως Βιβή, η οποία δείχνει να μη φοβάται κανέναν και τίποτα, ψάχνει - κάθε Τρίτη στις 22.30 στο «Γιατί ρε Πατέρα;» - μαζί με τα δύο αδέλφια της, Νίκο (Κωνσταντίνος Λιάρος) και Φώντα (Μιχάλης Μιχαλακίδης), την αλήθεια για τη βαλίτσα με τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τελευταία τη βλέπουμε να έχει «τσιμπηθεί» με τον Μιχαήλο (Μιχάλη Λεβεντογιάννη).

Όταν μετά τις γιορτές επιστρέψει το «Έχω Παιδιά» με τον δεύτερο κύκλο του στο Mega, θα τη βλέπουμε πάλι ως απολαυστική Gen Z Σόφη, συνιδιοκτήτρια της Chenua, η οποία πέρσι μαζί με τον φίλο και συνιδιοκτήτη Στεφ, έστελναν την υπάλληλό τους, Σάρα (Ευγενία Σαμαρά) αδιάβαστη, ενίοτε και το κοινό, με τις ιδέες τους.