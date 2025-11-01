QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη;

Το 2026 κλείνουν 30 χρόνια από τη στιγμή που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή, αλλά εξακολουθεί να είναι «παρούσα» μέσα από τις ταινίες της που παίζονται ακόμα πολύ συχνά από τα κανάλια, συγκεντρώνοντας υψηλή τηλεθέαση και ας ξέρει το κοινό απέξω και ανακατωτά τις ατάκες.

Συνολικά η αξέχαστη εθνική σταρ είχε παίξει σε 41 ταινίες, οι πιο πολλές εκ των οποίων είχαν κάνει ρεκόρ εισιτηρίων στην Α΄ προβολή τους στους κινηματογράφους και ρεκόρ τηλεθέασης στην τηλεόραση, ενώ πλέον είναι γνωστά και πολλά πράγματα από τα παρασκήνια. Κάνε το Quiz του Reader.gr που ακολουθεί και τσέκαρε πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά και πληροφορίες που τις αφορούν.

Δείτε τα QUIZ του Reader

