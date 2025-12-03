Σε συνέχειες εξελίσσεται το σίριαλ του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1: Ποια θέματα θέτει στο «τραπέζι»

Συνεχίζει ο Γιώργος Λιάγκας με τις δηλώσεις του να πυροδοτεί το τηλεοπτικό παρασκήνιο όσον αφορά στη συνέχεια της επαγγελματικής του σχέσης με τον ΑΝΤ1.

Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου και με αφορμή την ημίωρη συνέντευξη του Νίκου Οικονομόπουλου ο δημοσιογράφος είπε πως τέτοιου τύπου μεγάλες συνεντεύξεις είναι για την βραδινή ζώνη και βεβαίωσε πως ο ίδιος θα κάνει και πάλι συνεντεύξεις σε αυτή.

«Όταν ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις –γιατί θα ξανακάνω- τότε πραγματικά θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με εμπιστεύονται και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ…Ο φίλος μου ο Αντώνης Ρέμος, ο Νίκος Οικονομόπουλος… Τους ευχαριστώ που με εμπιστεύονται και που με αφήνουν να τους ταξιδέψω».

Μια μέρα μετά επανήλθε στο θέμα της ώρας έναρξης του «Πρωινού» με αφορμή ερωτήσεις που του έθεσε ο καλεσμένος στην εκπομπή του Χάρης Λεμπιδάκης.

«Θεωρώ ότι για την πρωινή εκπομπή είναι πιο σωστό το 10-1.

Ήταν μια πρόταση του σταθμού που αποδέχθηκα το να ξεκινάμε στις 09.00. Αν με ρωτάς, έκανα λάθος». Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη στιγμή δεν τίθεται προς συζήτηση κανένα από τα θέματα που θέτει εμμέσως πλην σαφώς ο Γιώργος Λιάγκας προς το τραπέζι.

Ούτε η αλλαγή ώρας έναρξης του «Πρωινού» ούτε η μετάβασή του στη βραδινή ζώνη.

Προφανώς ωστόσο όλα αυτά τα ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης των δύο πλευρών όταν θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του δημοσιογράφου με το κανάλι του Αμαρουσίου το οποίο ως γνωστόν λήγει στο τέλος της σεζόν, το καλοκαίρι του 2026.