Σε «τεντωμένο σχοινί» η σχέση Open – Μαλέσκου: Η κίνησή της που δεν άρεσε και τα χαμηλά νούμερα

Σύννεφα υπάρχουν πάνω από την τηλεοπτική σχέση του Ανοιχτού Καναλιού με την Ιωάννα Μαλέσκου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που κάνουν τον γύρο των

δημοσιογραφικών γραφείων.

Αντίθετα δεν φαίνεται – προς ώρας τουλάχιστον – να υπάρχει πρόβλημα στην τηλεοπτική της συνεργασία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στην εκπομπή «Ραντεβού το Σου Κου».

Η απουσία της Ιωάννας Μαλέσκου από τη συγκέντρωση της ομάδας της εκπομπής την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου σχολιάστηκε έντονα. Εντονότερα η κοπή της Βασιλόπιτας που πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία της.

Διαβάστε επίσης: To follow της Ελένης Μενεγάκη σε... αντίπαλο που σχολιάστηκε μετά το unfollow στον Κουτσογιαννόπουλο

Προηγήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες συνάντηση της παρουσιάστριας με στελέχη του Open όχι σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα καθώς το μενού της συζήτησης περιελάμβανε τα χαμηλά νούμερα του ψυχαγωγικού μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου αλλά και την κίνηση της παρουσιάστριας να σηκωθεί και να αγκαλιάσει τον καταγγέλοντα του Γιώργου Μαζωνάκη επίσης τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε ο τελευταίος στο «Ραντεβού το Σου Κου».

Κίνηση που έλαβε αρνητικά σχόλια. Η επαγγελματική σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα βρίσκεται σε μια ουδέτερη φάση η κατάσταση όμως με το κανάλι είναι αρνητική.

Δεδομένου ότι το συμβόλαιο της παρουσιάστριας με το Open λήγει στο τέλος της σεζόν, το σενάριο ολοκλήρωσης της συνεργασίας αυτή τη στιγμή φαντάζει αρκετά πιθανό.

