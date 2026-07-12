Σε τροχιά επιστροφής η Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1 και Βανδή σε θέση Καπουτζίδη στο «Voice»

Η διάσημη φράση του Ουμπέρτο Έκο «Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις» θα διαψευσθεί πανηγυρικά φέτος όσον αφορά τουλάχιστον το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ήδη για τα μέσα Ιουλίου πολλά «μέτωπα» παραμένουν ανοιχτά ενώ έχει ξεκινήσει και ένα ντόμινο ανατροπών που κανείς δεν είναι θέση στην παρούσα χρονική στιγμή να πει το που θα μπει το φρένο.

Ίσως και να είναι τέλη Σεπτέμβρη στο παρά πέντε της έναρξης της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Πάντως τον Αύγουστο θα υπάρχουν ειδήσεις.

Σε καλό κλίμα οι επαφές ΑΝΤ1 – Φαίης Σκορδά. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία

Εάν η εν λόγω μετακίνηση ολοκληρωθεί θα πρόκειται ξεκάθαρα για μια από τις μεγάλες τηλεοπτικές ειδήσεις του φετινού θέρους. Προς το παρόν οι πληροφορίες που θέλουν τη Φαίη Σκορδά να βρίσκεται κοντά στην επιστροφή της στο κανάλι του Αμαρουσίου φαίνεται πως επιβεβαιώνονται.

Η παρουσιάστρια έχει πραγματοποιήσει διαδοχικές επαφές με ανώτερα και ανώτατα στελέχη της διοίκησης και με πολλές εναλλακτικές και ιδέες να έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Όσον αφορά στο επιχείρημα που θέλει τα τέσσερα κανάλια της συμφωνίας της πλατφόρμας (MEGA, ANT1, ALPHA, STAR) να μην «χτυπά» το ένα συνεργάτες του άλλου στην περίπτωση της Σκορδά δεν ισχύει.

Για τον απλούστατο λόγο ότι μέχρι τα μέσα Μαϊου έπρεπε να έχει ενημερωθεί από τη διοίκηση του Mega εάν θα ενεργοποιούταν το τρίτο «+1» στο συμβόλαιό της άρα εφόσον δεν έγινε εκείνη τη χρονική στιγμή πριν καν την τυπική αποδέσμευσή της ήταν ελεύθερη να συζητήσει με όποιο τηλεοπτικό σταθμό επιθυμεί.

Η συζήτηση που είναι αρκετά προχωρημένη στον ΑΝΤ1 περιλαμβάνει κυρίως δύο διαφορετικά πρότζεκτς. Το πρώτο είναι ψυχαγωγική ή infotainment εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Infotainment θα είναι εάν τοποθετηθεί στην πρωινή ζώνη, αμιγώς ή σχεδόν αμιγώς ψυχαγωγική με μια μικρή ενότητα ενημέρωσης εάν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών η Φαίη Σκορδά να αναλάβει μεσημεριανή εκπομπή τα Σαββατοκύριακα. Παρά το πολύ καλό κλίμα υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να συζητηθούν μεταξύ καναλιού και παρουσιάστριας το επόμενο χρονικό διάστημα από το μπάτζετ, τη χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο και την ομάδα των συνεργατών.

Το δεύτερο σκέλος της συζήτησης αφορά στην παρουσίαση του «Dancing with the stars». Το talent show οδεύει προς επιστροφή στον ΑΝΤ1 και η Σκορδά έχει ευθέως εκφράσει κατά καιρούς την επιθυμία της να το παρουσιάσει. Σε κάθε περίπτωση συμφωνία ακόμη μεταξύ των δύο πλευρών δεν υπάρχει αλλά ένα πολύ καλό κλίμα με πολλές πιθανότητες να οδηγήσει σε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Πρόταση στη Δέσποινα Βανδή για το «The Voice»

Μετά από μια σεζόν απουσίας από τα τηλεοπτικά δρώμενα και βλέποντας τις μετοχές της να ανεβαίνουν κατακόρυφα στο «χρηματιστήριο» της νύχτας (Τον επόμενο χειμώνα θα συνεργαστεί με την Νατάσα Θεοδωρίδου στο ΝΟΧ) η Δέσποινα Βανδή είναι σε διαδικασία επιστροφής στη μικρή οθόνη.

Τη σεζόν που τελείωσε δεν εμφανίστηκε στην κριτική επιτροπή του «Just the two of us» ενώ στο παρασκήνιο φημολογείται πως απέρριψε και πρόταση να είναι στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar». Τώρα έχει δεχθεί μια πρόταση μάλλον αναμενόμενη. Την επιστροφή της στο «The Voice» χωρίς μέχρι στιγμής να αποσαφηνίζεται ο ρόλος που θα αναλάβει καθώς οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες.

Η πρώτη και μάλλον επικρατέστερη θέλει την τραγουδίστρια σε ρόλο οικοδέσποινας στο talent show μετά την επιθυμία του Γιώργου Καπουτζίδη να αποχωρήσει από την παρουσίαση του προγράμματος. Το δεύτερο σενάριο αναφέρει πως θα καθίσει σε κάποια από τις 4 κόκκινες καρέκλες των Coaches γιατί ενδέχεται να υπάρξει κάποια αποχώρηση. Πάντως και τους δύο ρόλους η Δέσποινα Βανδή τους έχει υπηρετήσει στο παρελθόν με επιτυχία. Στους δύο πρώτους κύκλους του «The Voice» που είχαν προβληθεί από τον ΑΝΤ1 τη διετία 2014 – 2015 ήταν στην επιτροπή.

Όσον αφορά σε παρουσίαση talent show είχε παρουσιάσει το 2019 το X Factor μέσα από τη συχνότητα του Open. Υπενθυμίζεται πως για το νέο κύκλο του «The Voice» και για τους επόμενους δύο που θα ακολουθήσουν τα δικαιώματα έχουν περάσει απευθείας από τη μητρική εταιρία στον ΣΚΑΪ ωστόσο η Acun Medya θα συνεχίσει να έχει την εκτέλεση της παραγωγής.