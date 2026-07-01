To τανγκό της Φαίης Σκορδά με τον ΑΝΤ1: Ποιο σόου βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής

«It takes two to tango» αναφέρει η γνωστή βρετανικής προελεύσεως παροιμία και αυτό ακριβώς φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση του ΑΝΤ1 και της Φαίης Σκορδά και που δεν εφαρμόστηκε μεταξύ της παρουσιάστριας και του Mega.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν ειλημμένη απόφαση του Μεγάλου Καναλιού να διακόψει το «Buongiorno» μην ανανεώνοντας το συμβόλαιο της Φαίης Σκορδά καθώς με τη δομή που είχε η εκπομπή ήταν σχεδόν αδύνατο να περικοπεί το μπάτζετ στο βαθμό που ήθελε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως η Φαίη Σκορδά ήταν διατεθειμένη για υποχωρήσεις ωστόσο μέχρι ενός βαθμού. Εν πάσει περιπτώσει και καθώς η διαπραγμάτευση δεν έγινε ποτέ, η συνεργασία αυτή και μάλιστα ως επιτυχημένη πέρασε στην τηλεοπτική ιστορία.

Το τηλεοπτικό παρελθόν της Φαίης Σκορδά έχει έντονη τη σφραγίδα του ΑΝΤ1 και ίσως την αποκτήσει ξανά στο μέλλον. Παρά την αποχώρηση της παρουσιάστριας από το κανάλι τον Ιούλιο του 2022, η παρουσιάστρια διατηρεί άριστη σχέση με την ιδιοκτησία του σταθμού.

Άλλωστε τότε της προτάθηκαν για να παραμείνει στον ΑΝΤ1 διάφορες εναλλακτικές τις οποίες δεν αποδέχθηκε.

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Τώρα φαίνεται πως υπάρχει εκ νέου διάθεση των δύο πλευρών να χορέψουν μαζί… Και όχι μόνο tango… Πολλές φορές η Φαίη Σκορδά έχει πει στον τηλεοπτικό αέρα πως εάν θα ήθελε να παρουσιάσει ένα βραδινό σόου αυτό είναι το «Dancing with the stars». Άλλωστε η ίδια μικρή έκανε μπαλέτο, έχει κάνει κατά καιρούς μαθήματα χορού και η χορογραφία που είχε παρουσιάσει τον Δεκέμβριο του 2014 στο σόου στον ΑΝΤ1 το οποίο παρουσίαζε τότε η Δούκισσα Νομικού έχει μείνει στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού καθώς τότε είχε σαρώσει σε ποσοστά τηλεθέασης.

Η επιθυμία του ΑΝΤ1 να επαναφέρει το σόου χορού πιθανότατα από τις αρχές του 2027 σε συνδυασμό με την φερόμενη άρνηση της Ζέτας Μακρυπούλια να το παρουσιάσει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, φέρνει πιο κοντά τη Φαίη Σκορδά στο συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Αντίθετα και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που θέλουν την παρουσιάστρια να αναλαμβάνει από το φθινόπωρο την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Ο σχεδιασμός του ΑΝΤ1 αυτή τη στιγμή δεν προβλέπει το στήσιμο πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής τα Σαββατοκύριακα ωστόσο για ένα τηλεοπτικό brand name του βεληνεκούς Σκορδά προφανώς και θα μπορούσε να γίνει εξαίρεση.

Υπενθυμίζεται – και αυτό έχει τη σημασία του – πως το προηγούμενο καλοκαίρι μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο και ενώ το κανάλι είχε υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ελένη Τσολάκη υπήρχε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει προσθήκη στο εγκεκριμένο μπάτζετ και να συνεχίσει και η Κατερίνα Καραβάτου με μεσημεριανή εκπομπή το Σαββατοκύριακο λόγω της επιτυχίας της στο καλοκαιρινό πρωινό, κάτι που ωστόσο τελικά δεν προχώρησε.