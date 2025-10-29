Σέρρες: Η τηλεθέαση του τελευταίου επεισοδίου - «Γιώργο Καπουτζίδη, ξεκίνα να γράφεις τρίτη σεζόν»

Φινάλε για τις Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη χθες Τρίτη 28η Οκτωβρίου στον ΑΝΤ1 με το τελευταίο επεισόδιο να κερδίζει διθυραμβικά σχόλια από τηλεθεατές στο X.
Από πλευράς τηλεθέασης, στο δυναμικό κοινό η σειρά συγκέντρωσε 9,4%, τερματίζοντας στην πέμπτη θέση της prime time ζώνης με τις σειρές Porto Leone, Άγιο Έρωτα, Grand Hotel και Hotel Elvira να προηγούνται με 13,7%, 13%, 10,8%, 10,4% αντίστοιχα.
Στο γενικό σύνολο οι Σέρρες σημείωσαν μέσο όρο 8,7%, τερματίζοντας πάλι στην πέμπτη θέση της ζώνης, ενώ προηγήθηκαν οι σειρές Άγιος Έρωτας, Γη της Ελιάς, Porto Leone και Grand Hotel με 19,1%, 16,6%, 16,5 % και 15,7% αντίστοιχα.
X για Σέρρες: «Γιώργο Καπουτζίδη, σε ευχαριστούμε όρθιοι, καθιστοί και όπως θες»
Όπως είχε συμβεί και τις προηγούμενες εβδομάδες, έτσι και χθες κατά τη διάρκεια της προβολής του επεισοδίου της σειράς «Σέρρες», οι τηλεθεατές έσπευσαν στο X για να σχολιάσουν όσα έβλεπαν στην οθόνη τους, με τον δημιουργό των «Σερρών», Γιώργο Καπουτζίδη, να συγκεντρώνει και πάλι πλήθος κολακευτικών σχολίων, ενώ πολλά συγχαρητήρια κέρδισαν και οι πρωταγωνιστές.
Δεν ήταν λίγοι δε και εκείνοι που ελπίζουν σε μια τρίτη σεζόν της σειράς αν και δεν υπάρχει προς το παρόν καμία σχετική πληροφορία ούτε από ΑΝΤ1 ούτε από τον Γιώργο Καπουτζίδη.
