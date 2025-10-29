Σέρρες: Η τηλεθέαση του τελευταίου επεισοδίου - «Γιώργο Καπουτζίδη, ξεκίνα να γράφεις τρίτη σεζόν»

Φινάλε για τις Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη χθες Τρίτη 28η Οκτωβρίου στον ΑΝΤ1 με το τελευταίο επεισόδιο να κερδίζει διθυραμβικά σχόλια από τηλεθεατές στο X.

Από πλευράς τηλεθέασης, στο δυναμικό κοινό η σειρά συγκέντρωσε 9,4%, τερματίζοντας στην πέμπτη θέση της prime time ζώνης με τις σειρές Porto Leone, Άγιο Έρωτα, Grand Hotel και Hotel Elvira να προηγούνται με 13,7%, 13%, 10,8%, 10,4% αντίστοιχα.

Στο γενικό σύνολο οι Σέρρες σημείωσαν μέσο όρο 8,7%, τερματίζοντας πάλι στην πέμπτη θέση της ζώνης, ενώ προηγήθηκαν οι σειρές Άγιος Έρωτας, Γη της Ελιάς, Porto Leone και Grand Hotel με 19,1%, 16,6%, 16,5 % και 15,7% αντίστοιχα.

X για Σέρρες: «Γιώργο Καπουτζίδη, σε ευχαριστούμε όρθιοι, καθιστοί και όπως θες»

Όπως είχε συμβεί και τις προηγούμενες εβδομάδες, έτσι και χθες κατά τη διάρκεια της προβολής του επεισοδίου της σειράς «Σέρρες», οι τηλεθεατές έσπευσαν στο X για να σχολιάσουν όσα έβλεπαν στην οθόνη τους, με τον δημιουργό των «Σερρών», Γιώργο Καπουτζίδη, να συγκεντρώνει και πάλι πλήθος κολακευτικών σχολίων, ενώ πολλά συγχαρητήρια κέρδισαν και οι πρωταγωνιστές.

Δεν ήταν λίγοι δε και εκείνοι που ελπίζουν σε μια τρίτη σεζόν της σειράς αν και δεν υπάρχει προς το παρόν καμία σχετική πληροφορία ούτε από ΑΝΤ1 ούτε από τον Γιώργο Καπουτζίδη.

#serres Ο Καπουτζίδης είναι ο πιο θετικά επιδραστικός άνθρωπος στην ελληνική τηλεόραση μακράν.



Αν κ προφανώς δεν μπορεί ένα σίριαλ να αλλάξει τον κόσμο, το ότι μας βάζει στη διαδικασία να σκεφτούμε κ μας δίνει όλα τα σωστά ερεθίσματα για να γίνουμε καλύτεροι, είναι ΤΕΛΕΙΟ. — Erwtasmeta Fan (@u9t22RYkqHNgYin) October 28, 2025

Γιώργο σε ευχαριστώ για τον κύριο Λευτέρη.Για το πόσο ανθρώπινα τον έγραψες,για το character development του,για το πόσο σπάνιος ήταν.Για το ότι μου θύμισες ότι εκεί έξω υπάρχουν και τέτοιοι πατεράδες❤️‍🩹



Γιώργος Γάλλος, ο αγαπημένος μου τηλεοπτικός μπαμπάς.



#serres pic.twitter.com/D0ZyO38vz0 — Tonia (@Tonia_zxr) October 28, 2025

Κι ο Λευτέρης με την Ευτυχία έκαναν τον δικό τους κύκλο. Μεγάλωσαν 3 ευτυχισμένα πλέον παιδιά.

Έναν κύκλο που ξεκίνησε με τη γέννηση του Οδυσσέα και τυπικά ολοκληρώνεται με τη νέα τους εγγονή, τη μικρή Ευτυχία.



Όλα στη ζωή είναι κύκλος. Αρκεί να τα καταλάβεις κάποτε.#Serres pic.twitter.com/F1puQaQGOO — Δημήτρης Πλ... (@tzimispla) October 28, 2025

Η θεία Σταματίνα εξελίχθηκε σε έναν χαρακτήρα απίθανο.

Πόσο άδικο να κρίνεις τον άλλον μόνο με αυτό που βλέπεις χωρίς να ξέρεις τι έχει περάσει και ποιος πραγματικά κρύβεται από πίσω... 🥹 #serres pic.twitter.com/Xy8mVWQnuR — Andrikelos® (@andrikeloss) October 28, 2025

Γιώργο Καπουτζιδη

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.....όρθιοι και καθιστοι και ξαπλωμένοι και με χοροπηδηματα και οπως θες!!!



ΤΕΛΟΣ. #serres pic.twitter.com/8w5HuhmxbB — 😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) October 28, 2025

Μιας που ειδα και τον 1ο κυκλο εχω να πω ενα μεγαλο μπραβο στον Ζυγουρη εκανε κατι που μονο ευκολο δεν ηταν. Αντικατεστησε τον πρωταγωνιστη και καταφερε να δεσει αρμονικα με ολους. Στον 2ο κυκλο ενιωθες οτι εβλεπες τον Οδυσσεα και για αυτο μονο συγχαρητηρια αξιζουν #serres pic.twitter.com/zCzwRcDDHB — τιφαση (@linou_maria) October 28, 2025

Αυτόν τον χώρο μου έδωσαν να ζω μια..χαραμάδα

Θεία Σταματίνα σ αγαπώ ρε γμτο..🥹🥹🫶🫶🫶#Serres pic.twitter.com/PKw0pO1Dd4 — η τσαουσα 📣📣📣 (@ergazake1) October 28, 2025

Δίνει μαθήματα αγάπης για τα άτομα που κρύβονται κ ντρέπονται #serres pic.twitter.com/6kE91tuZ2S — Deppy 🤯🤯 (@Deppy_official) October 28, 2025

Η θεία Σταματίνα συγκίνησε πολλους απόψε. Ανθρώπους μοναχικούς, που ζουν στη δικη τους χαραμάδα.

Που δε μπόρεσαν ή δε θέλησαν ποτε να βγουν απο εκει.

Μοναδικη κυρια Γιούλη Τσαγκαράκη, υποκλίνομαι.#serres pic.twitter.com/XZ3zpD1pHY — Χρυσο_Βατομουρο (@Xryso_Batomoyro) October 28, 2025

Γιώργο δε ξέρω τι θα κάνεις αλλά ξεκίνα να γράφεις την γ σεζόν. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ. #serres pic.twitter.com/ztVicBuM6m — Tonia (@Tonia_zxr) October 28, 2025