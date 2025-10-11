Σφοδρή επίθεση Νίκου Συρίγου σε Γιώργο Λιάγκα: «Έκανες διαγωνισμό μπούρδας» - Όλα αυτά για τα «μάτια» του Μπισμπίκη

«Πόλεμος» φαίνεται πως έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Συρίγου και του Γιώργου Λιάγκα, με τον πρώτο να απαντά στα όσα είχε πει στο «Πρωινό» ο δεύτερος και να κάνει λόγο για μπούρδες. Αφορμή για όλα αυτά, το story που μονοπώλησε με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Εγώ έχω να πω κάτι και στον Γιώργο Λιάγκα εκεί και στην παρέα του, ότι πολλές φορές είναι καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς. Αυτό είναι σίγουρα καλύτερο. Με τον διαγωνισμό μπούρδας τρεις μέρες στην εκπομπή σου Γιώργο, εγώ αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί μιλάνε κάποιοι, όχι γιατί δεν μιλάνε», είπε ο Νίκος Συρίγος.

Τι είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας για τον Νίκο Συρίγο

«Εγώ κάνω 30 χρόνια καριέρα επειδή η κρίση μου δεν επηρεάζεται από ποιον με συμπαθεί ή δεν με συμπαθεί. O Νίκος Συρίγος έκανε τηλεοπτική επιτυχία.

Αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή κι δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει ως όφειλε απέναντι στον Βασίλη Μπισμπίκη την επόμενη μέρα. Πιάστηκε απροετοίμαστος εκείνη την ώρα. Του λένε του Μπισμπίκη “γιατί ο φίλος σου ο Συρίγος δεν αντέδρασε την επόμενη μέρα”;»

«Δε θα το έλεγα ποτέ, αλλά θα το πω. Και κάνω και κακώς που το λέω… Εγώ όλο αυτό το διάστημα έχω τηλεφωνική επικοινωνία μέσα από μηνύματα με τον Μπισμπίκη, γιατί οφείλω να κάνω ρεπορτάζ κι αυτή είναι η δουλειά μου. Και δεύτερον, όταν γνωρίζω έναν άνθρωπο από το παρελθόν, γιατί έχουμε κάνει συνεντεύξεις μαζί, έχω πάει σε παραστάσεις του, τον εκτιμώ ως καλλιτέχνη, οφείλω να μιλάω μαζί του».

«Δεν τόλμησα ποτέ – ενώ θα μπορούσα – δύο εβδομάδες να του ζητήσω συνέντευξη. Ξέρεις γιατί; Γιατί θεώρησα ότι θα τον παγιδεύσω και θα του κάνω κακό. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά των ανθρώπων; Δεν έπρεπε να το πω», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

Σε αυτά τα λεγόμενα του Γιώργου Λιάγκα, η πρώτη αντίδραση του Συρίγου μαζί με τη Σίσσυ Χρηστίδου ήταν αυτό: