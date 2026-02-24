Σία Κοσιώνη: Επιστρέφει απόψε (24/2) στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ μετά από έναν μήνα απουσίας

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ επιστρέφει απόψε Τρίτη (24/02) η Σία Κοσιώνη μετά από έναν μήνα απουσίας λόγω της σοβαρής περιπέτειας που πέρασε με την υγεία της. Η ανκοργούμαν χρειάστηκε να νοσηλευτεί αρχικά στη ΜΕΘ έχοντας προσβληθεί με το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου και να πάρει εξιτήριο τελικά μετά από περίπου δύο εβδομάδες από το νοσοκομείο συνεχίζοντας την ανάρρωση στο σπίτι της.
«"Υπεύθυνο"» για την δοκιμασία που περάσαμε εγώ και οι άνθρωποί μου ήταν το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο «υποτίθεται» δεν έπρεπε να χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα ένα άτομο του δικού μου προφίλ. Κι όμως, το έκανε, με ό,τι επιπλοκή μάλιστα μπορούσε να προκαλέσει στους πνεύμονες και στην καρδιά», ανέφερε σε ανάρτησή της όταν ένιωσε καλύτερα.
Τόσο στην εκπομπή «Δεκατιανοί» όσο και στο Δελτίο στη Νοηματική νωρίς το απόγευμα ανακοινώθηκε η επιστροφή της δημοσιογράφου στο πόστο της.
