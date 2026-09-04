Σίσσυ Χρηστίδου: «Έλεγα δεν θα ξανακάνω καθημερινό» - Πότε κάνει πρεμιέρα το Χαμογέλα Και Πάλι

To «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, το μαγκαζίνο που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό.

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 το «Χαμογέλα και Πάλι» μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων.

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Η Σίσσυ Χρηστίδου, πάντα αυθεντική και άμεση, έχει χτίσει μια μοναδική σχέση με τους τηλεθεατές. Με σταθερή παρουσία και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, καθαρό λόγο, ευαισθησία και αντίληψη του παλμού της κοινωνίας, παραμένει η ιδανική οικοδέσποινα της εκπομπής που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του κοινού.

Η δεμένη ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας του «Χαμογέλα και πάλι!». Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι η αγαπημένη παρέα που έχει μάθει να ακούει, να συζητά με επιχειρήματα, να μοιράζεται τις ανησυχίες αλλά και να μεταφέρει την πιο θετική και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητας.

Στο δυναμικό της εκπομπής συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Θα μοιραζεται με το τηλεοπτικό κοινό προτάσεις, συνταγές και χρήσιμες ιδέες για την κουζίνα, μέσα απο την πολυχρονη σχεση της με την μαγειρική και τη μεγάλη εμπειρία της.

Με τη μοναδική του ταυτότητα να παραμένει αναλλοίωτη, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που το έχουν φέρει πρώτο στις επιλογές των τηλεθεατών - τη φυσική αλληλεπίδραση της ομάδας, την ουσία πίσω απο την είδηση, τις συζητήσεις που δίνουν χώρο στις διαφορετικές απόψεις αλλά και το χιούμορ, τη συγκίνηση και την όμορφη πλευρά της ζωής - το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχεται να δώσει μια νέα δυναμική στην καθημερινή πρωινή ζώνη.

Υπέγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου για το καθημερινό «Χαμογέλα και Πάλι»

Σήμερα Παρασκευή (4/9) το πρωί η Σίσσυ Χρηστίδου υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο για το καθημερινό έχοντας στο πλευρό της τον Νίκο Κοκλώνη και θέλησε να μοιραστεί κάποια στιγμιότυπα με τους followers της στο Instagram.

«Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό. Anyway… εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό "Χαμογέλα και Πάλι" στο Mega. Όλα χάρη σε εσάς παιδιά, όλα χάρη σε εσάς. Ευγνώμων. Νέα εποχή για το Χαμογέλα και Πάλι. Κάθε πρωί μαζί», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου στη λεζάντα της ανάρτησής της.